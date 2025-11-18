Vlasnik radija Laganini FM, koji ima prostore u Vjesniku: "Kako su ti plameni sukljali, to je bilo strašno"

Vjesnikov neboder u Zagrebu od sinoć guta ogroman požar. Vatrogascima je nešto iza 23 sata stigla dojava da se na vrhu Vjesnika vidi gusti, crni dim i otvoreni plamen,
Oglas
Jedan od posljednjih stanovnika nebodera Vjesnika redakcija je popularnog radija Laganini FM, na jednom od najviših katova zgrade. Zbog požara radio trenutno ne emitira.
Vlasnik radija Laganini FM Josip Majher cijelu je noć proveo pred Vjesnikom i gledao kako vatra guta neboder. “Koliko sam vidio i pričao s vatrogascima, vatra nije probila do našeg kata. Ali s obzirom da to gori cijelu noć, nitko ne zna kakva je situacija unutra”, rekao je za Telegram.
“Mi smo prije tri godine sve potpuno renovirali pa smo praktički vakumirali kat. To je bila stara građa, ogromni kanali, stare ventilacije i vjerojatno kroz to vatra prolazi. Mi smo to sve bili pozatvarali, temeljito smo napravili obnovu, a sad kakva je trenutno situacija gore stvarno ne znam”, rekao je.
"To je strašno kako je gorjelo"
Požar je, kaže, stravičan. "Kako su ti plameni sukljali, to je bilo strašno. To je nemoguće kako je to gorjelo", govori potreseni Majher. Čuo se i s vlasnikom kata ispod njegovog, koji je uništen u požaru. "Razgovarao sam s njim, van sebe je. Oni su sve očistili i maknuli, ne zna zašto bi moglo doći do požara. Na tom katu nema arhive, nema ničega, nema namještaja, on je to sve počistio. Ne može sebi doći", ispričao je za Telegram. Dodao je i da drugi suvlasnici dijelova Vjesnika, osim države, do jutros nisu znali za požar.
Radio Laganini FM zbog požara trenutačno ne može emitirati svoj program, no rade na tome da što prije osposobe improvizirani studio i nastave s radom.
"Nitko ovo nije očekivao. Imamo požarne centrale i sve, da sve to tako zakaže... Većinski je vlasnik zgrade država. Očito je došlo do nekakvog propusta u sigurnosti kad se ovakav ogroman požar dogodio", kazao je.
Gašenje požara pratimo OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas