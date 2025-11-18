Vlasnik radija Laganini FM, koji ima prostore u Vjesniku: "Kako su ti plameni sukljali, to je bilo strašno"

Požar je, kaže, stravičan. "Kako su ti plameni sukljali, to je bilo strašno. To je nemoguće kako je to gorjelo", govori potreseni Majher. Čuo se i s vlasnikom kata ispod njegovog, koji je uništen u požaru. "Razgovarao sam s njim, van sebe je. Oni su sve očistili i maknuli, ne zna zašto bi moglo doći do požara. Na tom katu nema arhive, nema ničega, nema namještaja, on je to sve počistio. Ne može sebi doći", ispričao je za Telegram. Dodao je i da drugi suvlasnici dijelova Vjesnika, osim države, do jutros nisu znali za požar.