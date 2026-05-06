Ministarstvo poziva braniteljske udruge da se jave za dodjelu potpora

Ministarstvo hrvatskih branitelja pozvalo je braniteljske zadruge da se kandidiraju za dodjelu potpora za svoj rad u ovoj godini, najviši prag za koji se zadruga može kandidirati je do 20. 000 eura.
Iznimno, zadruge koje se certificirane za ekološku proizvodnju ili potporu traže za razvoj projekata usmjerenih na uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija, mogu ostvariti do deset posto veći iznos potpore, odnosno do najviše 22.000 eura.
Država je u proračunu za ovu godinu osigurala sredstva za odobravanje najmanje 10 zahtjeva koji se zaprime na Javni poziv koji je Ministarstvo raspisalo i za koji se zahtjevi zaprimaju od 5. svibnja do 3. lipnja 2026. godine. Svi zahtjevi će biti riješeni do kraja ove godine.
Dobivena sredstva zadruge mogu koristiti za nabavku strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti, zatim za pokrivanje troškova vezanih uz razvoj projekata usmjerenih na uvođenje zelenih ili digitalnih tehnologija, unutarnje uređenje poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora, nabavku informatičke opreme itd.
Sve dodatne i valjane informacije o dodjeli potpora radu braniteljskih zadruga mogu se dobiti u Ministarstvu, na mrežnoj stranici branitelji.gov.hr te u Područnim odjelima Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć.
