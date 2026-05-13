ANALIZA EL PAISA
Nova Trumpova prijeteća provokacija: Proglasio ih 51. saveznom američkom državom, evo zašto
Službeni profil američkog predsjednika objavio je niz memova koji sugeriraju aneksiju južnoameričke države koja ima najveće zalihe nafte na svijetu, a ne manjka joj ni plina
Slika Venezuele preko koje je postavljena američka zastava i dvije riječi: "51st State“. A osam minuta kasnije još jedna objava.
Devet sekundi dugačak video u kojem američki državni tajnik Marco Rubio u siječnju 2026. parafrazira repera Biggieja Smallsa riječima "If you don’t know, now you know“, uz njegovu glazbu u pozadini, nakon objave o uhićenju venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura. Potom se pojavljuje već poznata slika Madura u zrakoplovu na putu za New York. Na kraju se ponovno pojavljuje Rubio, odjeven u istu sivu Nike trenirku kakvu nosi Maduro.
Memovi, šale, internetsko provociranje. No službeni račun Bijele kuće u utorak poslijepodne bez imalo suptilnosti našalio se s nečim iznimno ozbiljnim: mogućom aneksijom Venezuele, piše El Pais.
U Venezueli su najveće zalihe nafte na svijetu
Posljednjih tjedana, pa i mjeseci, američki predsjednik Donald Trump rijetko je spominjao Venezuelu. Više su ga zaokupljali rat s Iranom, odluke Vrhovnog suda ili povremeno Kuba. Caracas se također gotovo nije spominjao od početka godine, otkako se Delcy Rodríguez pozicionirala kao Madurova nasljednica i počela otvarati zemlju američkim ulaganjima, naizgled ispunjavajući sve zahtjeve Washingtona.
No posljednjih dana situacija se promijenila. Trump je već ranije aludirao na ideju da Venezuela postane 51. savezna država SAD-a, na što je u ponedjeljak odgovorila privremena predsjednica Rodríguez.
"redsjednik Trump zna da radimo na diplomatskoj agendi suradnje. To je smjer i to je put“, rekla je Rodríguez iz Haaga. "Venezuela zasigurno ima najveće rezerve nafte na planetu, kao i jedne od najvećih rezervi plina. Put je suradnja i međusobno razumijevanje među državama“, poručila je.
Izdaja Simona Bolivara
Međutim, promjene u Venezueli, osim novih zakona koji reguliraju naftne i rudarske operacije, nisu posebno vidljive. Gospodarstvo nije doživjelo nagli rast, a strani kapital nije preplavio zemlju. Iako Trump osobno nije javno izrazio nezadovoljstvo sporim tempom ekonomskog otvaranja Chavističkog režima, poruke objavljene na mreži X mogu se protumačiti kao prijetnja.
Tako ih je shvatio i kolumbijski predsjednik Gustavo Petro, prvi šef države koji je reagirao. Nakon što je prošlog siječnja okončao višemjesečni sukob s Trumpom, Petro se osvrnuo na objavu na X-u.
"Ovaj službeni tvit Bijele kuće potpuno je suprotan ideji Simóna Bolívara“, upozorio je. "Ta nova ideja američke vlade ne može se provesti bez volje venezuelanskog naroda, od kojeg bi se tražilo da izda svog sina: Simóna Bolívara, osnivača Velike Kolumbije i venezuelanske slobode.“
Ismijavanje pritvorenih migranata
Iz američke perspektive nema dodatnih pojašnjenja koja bi rasvijetlila značenje poruke. Uostalom, nije prvi put da se ta karta pojavljuje na društvenim mrežama. Ranije se pojavila i na drugoj provokativnoj slici Trumpa s nekoliko europskih čelnika u Ovalnom uredu, dok je u pozadini bila karta Venezuele kao 51. savezne države. Tada je, usred polemika oko prijetnji aneksijom Grenlanda, karta Venezuele prošla gotovo nezapaženo.
Mnogi službeni profili aktualne američke administracije na društvenim mrežama postali su zbirka provokativnih memova. Trump je nedavno izazvao buru objavom slike na kojoj je prikazan kao Isus, koju je ubrzo obrisao.
Profili američkih imigracijskih službi redovito objavljuju memove i AI-generirane slike kojima ismijavaju pritvorene migrante, često na dehumanizirajući način. Neki profili optuživani su i za skrivanje krajnje desnih i bjelačko-supremacističkih poruka u svojim objavama. U tom smislu, objave Bijele kuće možda su samo spektakl namijenjen vlastitoj publici.
