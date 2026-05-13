NAGRAĐEN I UZINIĆ

Tportalovi Vizionari godine: Glavnu nagradu osvojio Gordan Kolak

author
N1info
13. svi. 2026. 19:19
Marko Lukunic/PIXSELL

Na završnici četvrtog izdanja tportalova projekta Vizionar godine dodijeljene su nagrade u kategorijama gospodarstvo, tehnologija, društvo, kultura i sport, a titulu ukupnog Vizionara godine osvojio je predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak.

Kolak je proglašen najboljim u kategoriji gospodarstvo, dok su u kategoriji tehnologija nagrađeni Nikola Kapraljević i Tomislav Car, osnivači hrvatskih tehnoloških tvrtki Productive i Infinum.

Vizionarom godine u kategoriji društvo proglašen je riječki nadbiskup Mate Uzinić zbog javnog angažmana i zalaganja za dijalog i uključivost, javlja tportal.

Nagradu za kulturu osvojio je redatelj Igor Bezinović, a u kategoriji sport priznanje je pripalo hrvatskom paraatletičaru Deniju Černiju.

Na kraju večeri Kolak je osvojio i glavnu nagradu prema glasovima žirija. U govoru je poručio da Hrvatska treba više pozitivnih priča, podrške inovacijama i mladima koji žele stvarati i mijenjati društvo.

