Tportalovi Vizionari godine: Glavnu nagradu osvojio Gordan Kolak

Na završnici četvrtog izdanja tportalova projekta Vizionar godine dodijeljene su nagrade u kategorijama gospodarstvo, tehnologija, društvo, kultura i sport, a titulu ukupnog Vizionara godine osvojio je predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak.
Oglas
Kolak je proglašen najboljim u kategoriji gospodarstvo, dok su u kategoriji tehnologija nagrađeni Nikola Kapraljević i Tomislav Car, osnivači hrvatskih tehnoloških tvrtki Productive i Infinum.
Vizionarom godine u kategoriji društvo proglašen je riječki nadbiskup Mate Uzinić zbog javnog angažmana i zalaganja za dijalog i uključivost, javlja tportal.
Nagradu za kulturu osvojio je redatelj Igor Bezinović, a u kategoriji sport priznanje je pripalo hrvatskom paraatletičaru Deniju Černiju.
Na kraju večeri Kolak je osvojio i glavnu nagradu prema glasovima žirija. U govoru je poručio da Hrvatska treba više pozitivnih priča, podrške inovacijama i mladima koji žele stvarati i mijenjati društvo.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas