Ministarstvo prvo odbilo, pa stalo uz Split: Ministar najavljuje novi zakon o radnom vremenu liquor shopova

Iako je isprva DP-ov ministar Ante Šušnjar odbio prijedlog Grada Splita da se predstavničkom tijelu dozvoli regulacija radnog vremena trgovinama specijaliziranih za prodaju alkohola, nakon razgovora sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom na Hvaru, ipak je odlučio promijeniti odluku.
Oglas
"Zakone ne donosimo preko noći"
"Ministarstvo nije odbilo prijedlog Grada Splita, već je uključen u proces izmjene Zakona o trgovini i predmet je daljnjih konzultacija i analiza koje su sastavni dio pripreme nadolazećih zakonskih izmjena. Zakone ne donosimo preko noći, niti po političkim interpretacijama, nego kroz propisanu proceduru i stručnu analizu. Očekujemo da će predmetna inicijativa biti usvojena kroz zakonske izmjene do početka sljedeće turističke sezone", odgovorio je ministarstvo.
Naime, Grad Split je tražio da se kroz izmjene Zakona o trgovini regulira ovaj problem, koji je u povijesnoj jezgri jedan od generatora nereda.
Dopis poslan u ponedjeljak
U dopisu iz ministarstva koje je Gradu upućen 11. srpnja se nabrajaju razlozi zašto se odbija prijedlog gradonačelnika Tomislava Šute, pa tako stoji i da nisu u mogućnosti to realizirati bez dodatnih detaljnih sveobuhvatnih analiza.
'Smatramo kako intervencije predložene naravi moraju biti temeljene na cjelovitim i koordiniranim analizama, a koje između ostalog uključuju obrazovanje, prevenciju te podršku', pišu.
Obrazlagali su dalje kako Zakon o trgovinama regulira radno vrijeme i specijaliziranim dućanima za prodaju alkohola, pa se potom u dopisu na dvije strane nabrajaju zabrane prodaje maloljetnicima, nadležnost inspekcije...
Dopis nije potpisao ministar Šušnjar
Odbijenica završava riječima kako će resorno ministarstvo u sklopu budućih eventualnih izmjena ili dopuna Zakona o trgovini razmatrati i prijedlog iz Splita. Međutim, Tomislav Šuta za Dalmatinski portal kaže kako ministar zapravo uopće nije bio upoznat sa sadržajem dopisa koji je poslan Gradu.
"Dopis nije potpisao ministar, nego netko iz ministarstva u njegovo ime. Ministar nije bio upoznat s napisanim, tek naknadno, kada je izašlo u medije. Potvrdio mi je da se u izmjene ide", zaključio je Šuta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas