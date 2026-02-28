Ministarstvo vanjskih poslova poslalo upozorenje svim hrvatskim državljanima: Nove preporuke za putovanja

"Obzirom na opetovane najave SAD-a (i Izraela) o intervenciji na Iran, koje uključuju i mogućnost vojne intervencije odnosno međusobnih masovnih raketiranja između Izraela i Irana, opća sigurnosna situacija je izrazito nepredvidljiva, s mogućim naglim promjenama. Izraelska vlada je proglasila najviši stupanj rizika sigurnosne ugroze na nacionalnoj razini. Djelomice su ukinuti letovi između EU i Izraela te su mogući daljnji poremećaji zračnog prometa. Također, u slučaju raketnih udara izlasci kopnenim putem su ograničeni i sigurnosno iznimno rizični. Vojne intervencije IDF-a u Gazi i Libanonu se nastavljaju. Ulasci u Pojas Gaze iz Izraela nisu mogući, a prelasci prema Zapadnoj obali su zbog ratnog stanja otežani i ograničeni. Dodatno, postoji rizik od terorističkih napada posebno na graničnoj liniji sa Zapadnom obalom i gradu Jeruzalemu", pobrojali su u ministarstvu.