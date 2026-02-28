Oglas

"NISU ZATRAŽILI POMOĆ"

Ministarstvo vanjskih poslova: U Iranu se nalazi desetak hrvatskih državljana

author
Hina
|
28. velj. 2026. 11:39
Teheran
via REUTERS / Majid Asgaripour

U Iranu se trenutno nalazi svega desetak hrvatskih državljana, a veleposlanstvo u Teheranu već je ranije evakuirano, priopćio je MVEP.

Oglas

Sjedinjene Države i Izrael u subotu su koordinirano napale Iran.

"U Iranu je bilo oko dvadeset hrvatskih državljana, no dio ih je u međuvremenu napustio zemlju", objavio je MVEP, dodavši da ih je desetak ostalo u zemlji.

"Do sada nitko od hrvatskih državljana nije zatražio konzularnu pomoć".

Hrvatsko veleposlanstvo u Teheranu ranije je evakuirano, ukljujući veleposlanika Dragu Štambuka.

"Jedan djelatnik ostao je na terenu", kažu u MVEP-u koji kontinuirano prati razvoj situacije.

Sve o napadu na Iran pratite OVDJE.

Teme
Iran MVEP Teheran izrael

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ