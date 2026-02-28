Ministarstvo vanjskih poslova: U Iranu se nalazi desetak hrvatskih državljana

U Iranu se trenutno nalazi svega desetak hrvatskih državljana, a veleposlanstvo u Teheranu već je ranije evakuirano, priopćio je MVEP.
Sjedinjene Države i Izrael u subotu su koordinirano napale Iran.
"U Iranu je bilo oko dvadeset hrvatskih državljana, no dio ih je u međuvremenu napustio zemlju", objavio je MVEP, dodavši da ih je desetak ostalo u zemlji.
"Do sada nitko od hrvatskih državljana nije zatražio konzularnu pomoć".
Hrvatsko veleposlanstvo u Teheranu ranije je evakuirano, ukljujući veleposlanika Dragu Štambuka.
"Jedan djelatnik ostao je na terenu", kažu u MVEP-u koji kontinuirano prati razvoj situacije.
