Svjedoci ispitani iza zatvorenih vrata, Mlađanov odvjetnik: "Više od toga ne mogu reći"

Tijekom izlaska na slobodni vikend u veljači 2002. opljačkao je banku i ubio policajca, nakon čega se dao u bijeg. Potom je oteo tročlanu obitelj na zagrebačkom Borongaju, ali se predao nakon pregovora s policijom. Za trostruko ubojstvo, pljačku banke i otmicu Mlađan je osuđen na 29 godina zatvora.