Obilazit će osam općina

Mobilna ljekarna predstavljena u još jednoj županiji

Hina
17. ruj. 2025. 12:31
Ilustracija / Pixabay

Ministrica zdravstva Irena Hrstić i karlovačka županica Martina Furdek Hajdin u Bosiljevu su u srijedu predstavile mobilnu ljekarnu koja će obilaziti dvaput tjedno šest općina u toj županiji, a ta je usluga osigurana za osam županija u sklopu tri milijuna eura vrijednog projekta.

Ministrica je rekla da je ideja za takvu uslugu nastala prije tri godine, u međuvremenu je projekt kandidiran te je osigurano financiranje iz europskih fondova posredstvom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

"Možda niti jedna europska zemlja nema ovo što je Ministarstvo zdravstva omogućilo s Hrvatskom ljekarničkom komorom. Nije riječ samo o fizičkoj dostavi lijekova, nego i o savjetovanju s magistrima farmacije o tome za što lijek služi i kako ga ispravno uzimati. Svaki ishod liječenja ovisi o tome da ste dobili u pravom trenutku pravi lijek, da ste ga ispravno uzeli i uzimali bez preskakanja", rekla je Hrstić.

Dodala je da je mobilna ljekarna prvo "upogonjena" u Karlovačkoj županiji te se na nju od tih tri milijuna eura odnosi dvjesto tisuća, 

Obilazit će se općine s popisa potpomognutih područja

Projekt se u toj županiji provodi u suradnji s Karlovačkom županijom i županijskom ustanovom Karlovačka ljekarna koju je Hrstić pohvalila jer se u kratkom roku prilagodila tom inovativnom projektu te statične prešla u dinamičnu uslugu.

Ravnateljica ustanove Snježana Skukan rekla je da se obilaze općine s popisa potpomognutih područja koje imaju ambulantu obiteljske medicine, ali ne i ljekarnu te su srijedom i petkom u Bosiljevu, Ribniku i Kamanju, a utorkom i četvrtkom u Saborskom, Tounju i Bariloviću.

Opskrba lijekovima na recept, a dostupan i bezreceptni program

"Ljekarnu smo u suradnji s ambulantama opskrbili lijekovima na recept, ali imamo i bezreceptni program. Sve ćemo nadopunjavati sukladno potrebama stanovništva", dodala je Skukan.

Načelnik Bosiljeva Igor Župan je dolazak pokretne ljekarne nazvao povijesnim danom za tu općinu i napomenuo da je prvi grad od njih udaljen 25 kilometara te će ta usluga ponajviše koristiti starijem stanovništvu.

Mještanka Mirna Vitolić rekla je da ta usluga puno znači i zbog toga što ljeti nema autobusnog prijevoza za Dugu Resu i Karlovac, a karlovačka županica Furdek Hajdin je dodala da je u županiji 17 općina i da je prije tri godine ljekarnička usluga bila u samo osam, no sada ju sve imaju.

Karlovačka županija irena hrstić ministarstvo zdravstva mobilna ljekarna zdravstvo

