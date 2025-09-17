Mobilna ljekarna predstavljena u još jednoj županiji

"Možda niti jedna europska zemlja nema ovo što je Ministarstvo zdravstva omogućilo s Hrvatskom ljekarničkom komorom. Nije riječ samo o fizičkoj dostavi lijekova, nego i o savjetovanju s magistrima farmacije o tome za što lijek služi i kako ga ispravno uzimati. Svaki ishod liječenja ovisi o tome da ste dobili u pravom trenutku pravi lijek, da ste ga ispravno uzeli i uzimali bez preskakanja", rekla je Hrstić.