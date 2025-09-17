Zbog alarmantnog trenda među djecom i mladima objavljena posebna brošura: Roditelji, pročitati obavezno!

"Iz perspektive odraslih koji promišljaju njihovu budućnost, očekivano je i neizbježno da u nekom trenutku budemo usmjereni na njihovo školsko postignuće. No, da bismo ih doista vidjeli, ne smijemo smetnuti s uma što sve čini njihove živote. Njihove najveće borbe ne spominju se u e-Dnevniku“, navode i podsjećaju da na djecu svakodnevno utječu i promjene u obitelji poput selidbe, rastave roditelja ili dolaska novog člana obitelji, bolest u obitelji ili gubitak voljenih osoba.