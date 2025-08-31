Moby Drea u utorak napušta Split

Nakon što je već mjesec dana usidren ispred Brodosplita, talijanski brod Moby Drea, na kojem se nalazi 250 tona panela s azbestom, u utorak bi napokon trebao napustiti Split.
Tegljač iz Malte sutra stiže u Split
Iako je dobio dozvolu i uplovio u Brodosplit na remont, Splićani su se pobunili, a Ministarstvo mora dalo mu je rok da isplovi najkasnije do utorka. Tegljač koji će otegliti brod prema planu krenuo je iz Valette na Malti prekjučer predvečer. U Split bi trebao stići sutra nakon 10 sati, piše HRT.
Gradsko vijeće zasjedat će o Brodosplitu
U Brodosplitu su spremni za odlazak broda, ali da termin ne ovisi o njima, već o vlasniku. U srijedu će se održati tematska sjednica splitskog Gradskog vijeća na kojoj će se raspravljati i o slučaju ovog broda, ali i o stanju u Brodosplitu.
- Očekuje se da u ovom roku izdanom rješenjem mjerodavnog ministarstva, da brod ode iz Splita, da ode iz teritorijalnih voda RH, rekao je Tomislav Šuta, splitski gradonačelnik.
Veliko zadovoljstvo među aktivistima koji su proteklog mjeseca organizirali nekoliko prosvjeda.
U Brodosplitu ogorčeni
U Brodosplitu su ogorčeni ovakvim raspletom, tvrde kako je pobijedio populizam, a ne struka. Planirali su remont nekoliko brodova s azbestom.
- Ne postoji niti jedan zdravstveni, stručni ili okolišni razlog da se ovaj posao nije obavio u Brodosplitu, kažem obavljaju se poslovi ovakvi u Hrvatskoj, rekao je Josip Jurišić, glasnogovornik Brodosplita.
Šuta: Brodosplit ovako više nije održiv
Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta ističe kako je cilj donijeti konkretne zaključke i uputiti zahtjeve prema Vladi i nadležnim institucijama.
- Tematska sjednica gradskog vijeća je u srijedu, želimo donijeti zaključke i prijedloge prema Vladi i ministarstvu, da se smanji obuhvat samog škvera, on je ovako neodrživ, tražimo da na području Splita bude moderna brodogradnja, a da prostor se jednostavno stavi u funkciju za potrebe koje su u ovom trenutku bitne za grad Split, kazao je.
