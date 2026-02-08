Oglas

HAK UPOZORAVA

Mokri kolnici, zbog prometne nesreće usporen promet na riječkoj obilaznici

Hina
08. velj. 2026. 09:09
HAK, screenshot

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog prometne nesreća na riječkoj obilaznici (A7) u tunelu Škurinje u smjeru Rupe, vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine 40 kilometara na sat, izvijestio je u nedjelju Hrvatski autoklub (HAK).

Mjestimice je na cestama u unutrašnjosti vidljivost smanjena zbog magle.

Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

HAK stanje na autocestama

