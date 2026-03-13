Grujić traži od vlade da odmah ukine porez na sve mirovine, ima poruku i za Sindikat umirovljenika

"Stranka umirovljenika je kontinuirano predlagala i tražila od Vlade ukidanje poreza na mirovine za sve umirovljenike, te je odluka Vlade da ukine porez na sve mirovine očekivana i u interesu umirovljenika. Iz izvješća Zavoda za mirovinsko osiguranje vidimo da su porez na mirovine u ožujku za veljaču 2026. godine platila 491.462 umirovljenika. Svaki umirovljenik je samo ovoga mjeseca uplatio u prosjeku 31,51 eura poreza ili ukupno 15,5 milijuna eura", naglašava se u priopćenju koje potpisuje Lazar Grujić predsjednik SU-a.