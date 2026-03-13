"URAVNILOVKA JE PROŠLOST"
Grujić traži od vlade da odmah ukine porez na sve mirovine, ima poruku i za Sindikat umirovljenika
Vlada RH je najavila s početkom naredne godine ukidanje poreza na mirovine za sve umirovljenike. Stranka umirovljenika od Vlade traži da se porez za sve mirovine ukine odmah, jer se krug poreznih platiša neprestano proširuje, a posebno zbog toga jer nam slijedi mogući nepredvidivi rast inflacije uslijed porasta cijena energenata.
U priopćenju Stranke umirovljenika ističe se da se posljedično očekuje se porast cijena osnovnih životnih troškova, koje ionako već sada mirovine hrvatskih umirovljenika pokrivaju s jedva 60 posto.
"Stranka umirovljenika je kontinuirano predlagala i tražila od Vlade ukidanje poreza na mirovine za sve umirovljenike, te je odluka Vlade da ukine porez na sve mirovine očekivana i u interesu umirovljenika. Iz izvješća Zavoda za mirovinsko osiguranje vidimo da su porez na mirovine u ožujku za veljaču 2026. godine platila 491.462 umirovljenika. Svaki umirovljenik je samo ovoga mjeseca uplatio u prosjeku 31,51 eura poreza ili ukupno 15,5 milijuna eura", naglašava se u priopćenju koje potpisuje Lazar Grujić predsjednik SU-a.
Upad u porezne škare zbog minorne povišice
Navode i da je poreznih platiša među umirovljenicima sve više zbog porasta najnižih i invalidskih mirovina, te zbog ukidanja penalizacije za starije od 70 godina, tako da na jednoj strani nešto dobiju, a onda im se uzme kroz porez, jer čim mirovina prijeđe osobni odbitak od 600 eura i oni ulaze u tzv. porezne škare.
"Slijedi u travnju isplata mirovina povećanih za 2,68 % mjesečno, temeljem polugodišnjeg usklađenja, zbog čega će još jednom dijelu umirovljenika mirovine preći 600 eura, pa će i oni upasti u porezne škare, upozoravaju iz SU-a.
Kratka lekcija o mirovinskom sustavu
Prozivaju Sindikat umirovljenika Hrvatske in njihovu predsjednicu Višnju Stanišić da su protiv ukidanja oporezivanja mirovine za sve umirovljenike jer smatraju da će time profitirati samo oni sa najvišim mirovinama.
"Podsjećamo stoga predsjednicu SUH-a Višnju Stanišić, da se mirovinski sustav temelji na principu generacijske uzajamnosti i minulog rada. Da su doprinosi koji su uplaćivani tijekom radnog vijeka, investicija u mladosti za sretniju, sigurniju i bezbrižniju starost. Da su doprinosi uplaćivani sukladno školskoj spremi, odgovornosti i složenosti posla. Sukladno navedenom svi koji su kroz radni vijek imali veće odgovornosti, složenije poslove i posljedično više plaće, uplaćivali su znatno veće iznose u mirovinski fond", ističe Grujić.
Dodaje i da su ti doprinosi bili desetljećima temelj mirovinskog sustava i činili su razliku u mirovinama.
"Razlika mora postojati. Ona je zakonska i temeljena na stečenom pravu, te je usklađivanje mirovina po istom postotku jedino pravedno i u interesu umirovljenika, kao i ukidanje oporezivanja mirovina za sve. Čini se da predsjednica SUH-a navija za uravnilovku i postupno izjednačavanje svih mirovina", naglašavaju iz SU-a.
"Vremena uravnilovki su prošla"
Naglašavaju da tražiti da se zadrži razlika koju su pojedinci pošteno zaradili, nije pohlepa, već obrana dostojanstva rada i zaštita stečenih prava.
Višnji Stanišić predsjednici SUH-u poručili su kako nije pravedno i u interesu umirovljenika zalaganje da se zadrži oporezivanje mirovina, pa ni da se sa sadašnjih 600 eura neoporezivi dio povisi na 1.500 eura, kako predlaže predsjednica SUH-a.
"Vjerujemo stoga da se na najavljenom prosvjedu za veće plaće i mirovine, koji će se održati 18. travnja u Zagrebu neće zagovarati povratak uravnilovki u plaćama i mirovinama. To su neka prošla vremena", zaključio je Grujić u priopćenju SU-a.
