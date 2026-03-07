Novi umirovljenici rade sve dulje: Tri razloga zbog kojih im mirovine nisu veće

Ipak, ovu usporedbu treba uzeti s rezervom, jer su u ukupnim radničkim mirovinama i one koje su se ranije ostvarivale prema povoljnijim uvjetima. Starijim umirovljenicima u prosjek je ulazilo deset najboljih godina s najvećim plaćama. Isto tako, sve je manje onih koji u mirovinu idu u kombinaciji općih i posebnih propisa, poput saborskih zastupnika, ali i drugih 'povlaštenih' kategorija s iznadprosječnim primanjima, a koje i te kako podižu opći prosjek. Treći faktor je i sve više najnižih mirovina kod kojih u izračun ne ulaze plaće, već samo godine staža.