Kamenjecki: Trumpovi potezi samo povećavaju podršku Zelenskom među Ukrajincima

"Malo mi je čudno to što je Donald Trump rekao. Zapravo, nije naveo nikakve ruske izjave o tome, a glavno je pitanje je li Rusija prihvatila ono što je Trump rekao. Tu imam najveće sumnje jer je posljednje što sam čuo s ruske strane, još sinoć, bilo da će Rusija tek razmisliti o takvim prijedlozima”, rekao je Maksim Kamenjecki.