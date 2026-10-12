Kijevski profesor
Kamenjecki: Trumpovi potezi samo povećavaju podršku Zelenskom među Ukrajincima
Gost Novog dana N1 televizije bio je Maksim Kamenjecki, profesor na Institutu za međunarodne odnose u Kijevu. S Hrvojem Krešićem razgovarao je o najnovijim događanjima povezanima s ruskom invazijom na Ukrajinu, navodnom „energetskom primirju” između Kijeva i Moskve koje je najavio američki predsjednik Donald Trump, ali i odnosu Ukrajinaca prema Trumpu i ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom.
"Malo mi je čudno to što je Donald Trump rekao. Zapravo, nije naveo nikakve ruske izjave o tome, a glavno je pitanje je li Rusija prihvatila ono što je Trump rekao. Tu imam najveće sumnje jer je posljednje što sam čuo s ruske strane, još sinoć, bilo da će Rusija tek razmisliti o takvim prijedlozima”, rekao je Maksim Kamenjecki.
Istaknuo je da su ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu nastavljeni i nakon Trumpove izjave.
„Već sinoć, nakon Trumpove izjave, Rusi su napali nekoliko lokacija. U Harkovu su pogodili elektranu, a u Kijevu dio gradskog elektroenergetskog sustava koji je odgovoran za opskrbu električnom energijom stotina tisuća stanovnika, kao i za napajanje crpki koje opskrbljuju otprilike polovicu Kijeva toplom i hladnom vodom.”
„Nakon tog udara oko stotinu tisuća Kijevljana ostalo je bez struje, a polovica grada tijekom noći bila je bez vode. Sve se to dogodilo nakon Trumpove izjave o energetskom primirju”, naglasio je.
„Trump želi vjerovati da je postigao dogovor”
Kamenjecki smatra da je Trumpova najava preuranjena i da zasad nema potvrde da je Moskva doista pristala na obustavu napada na energetsku infrastrukturu.
„Mislim da je to preuranjeno. Najvjerojatnije je riječ o Trumpovoj želji da vjeruje kako je postigao neki dogovor, što smo već često viđali. Ukrajina i Rusija sigurno nisu postigle nikakav međusobni dogovor jer bilateralnih razgovora nije ni bilo.”
„Najvjerojatnije je riječ o razgovorima na relaciji Ukrajina – SAD i SAD – Rusija, ali Rusija još nije potvrdila da je doista spremna prestati s takvim napadima”, dodao je.
Upozorio je i na nejasnoće oko samog pojma energetskog primirja.
„Vrlo je važno pitanje što Ukrajina i Rusija uopće smatraju energetskim postrojenjima. Jedno su rafinerije nafte u Rusiji, koje Ukrajina doista prilično učinkovito pogađa. No kada govorimo o ruskim metama u Ukrajini, to može biti gotovo sve: elektroenergetska postrojenja, toplane, elektrane, sve što velike gradove opskrbljuje toplinom, vodom i strujom. Rusi su počeli gađati i crpke na našem teritoriju.”
„O tome se ništa ne zna. Zato mislim da je ovo tek početak nekih razgovora. Nažalost, gotovo sam siguran da ćemo dobivati nove informacije o ruskim napadima na energetsku infrastrukturu, a naši će sigurno odgovoriti na takvu rusku politiku”, poručio je.
„Ukrajinci odavno ne gledaju Trumpa kroz ružičaste naočale”
Govoreći o odnosu Ukrajinaca prema američkom predsjedniku, Kamenjecki je istaknuo da u ukrajinskoj javnosti već dugo prevladava skepsa prema njegovim izjavama i postupcima.
„Ukrajinci već odavno ne gledaju Trumpa kroz ružičaste naočale i dosta su skeptični prema onome što govori i radi.”
Podsjetio je na obustavu razmjene obavještajnih podataka na početku Trumpova mandata, za koju smatra da je imala teške posljedice.
„Nažalost, obustava razmjene obavještajnih podataka, koji su ključni za obranu Ukrajine, već je na početku Trumpove administracije koštala civilne Ukrajince života.”
Kamenjecki smatra da Trumpovi postupci nerijetko imaju suprotan učinak od očekivanog te pridonose jačanju političkog položaja Volodimira Zelenskog.
„Ako se sjećate svađe Trumpa i Zelenskog u Ovalnom uredu Bijele kuće, oko odjeće, zahvalnosti i svega ostalog, ona je pridonijela porastu podrške Zelenskom među Ukrajincima.”
„Dosta je ljudi skeptično prema Zelenskom i nekim njegovim suradnicima, ali ono što Trump često radi zapravo ide u korist Zelenskovu autoritetu među Ukrajincima”, objasnio je.
Kamenjecki: U pozadini Trumpova dogovora s Putinom možda su interesi povezani s Lukoilom
Osvrnuo se i na navodni energetski dogovor Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, dovodeći u pitanje njegovo stvarno gospodarsko značenje.
„Ukrajinci dobro znaju da je količina nafte, odnosno dizela, koju je Rusija navodno isporučila Sjedinjenim Američkim Državama, prema ukupno ugovorenoj količini dovoljna za otprilike deset do petnaest sati potreba američkog tržišta. Pritom je Amerika i sama jedan od najvećih izvoznika nafte.”
Kamenjecki sumnja da bi u pozadini dogovora mogli biti drugi gospodarski interesi.
„Tu je riječ o nekim drugim stvarima. Prvo, posao koji je Trump navodno sklopio s Putinom najvjerojatnije je povezan s budućom kupnjom imovine ruskog naftnog diva Lukoila, za koju su, navodno, zainteresirani ljudi iz Trumpova najbližeg okruženja. Najvjerojatnije se o tome radilo.”
Prema njegovu mišljenju, takvi potezi mogu poslužiti i kao sredstvo dodatnog pritiska na Ukrajinu.
„S druge strane, taj potez olakšava pritisak na Ukrajinu koji Putin želi ostvariti kako bi ona prestala pružati otpor ruskoj agresiji.”
„Ukrajinci tu nisu vidjeli ništa novo. Sve što se dogodilo ponovno potvrđuje da je Trump vrlo nepredvidiva osoba. Ponekad je toliko teško komentirati njegove postupke da bi se njima možda trebali baviti psihijatri”, oštro je zaključio.
„Zelenski se, za razliku od Putina i Trumpa, ne boji izbora”
Govoreći o političkoj situaciji u Ukrajini i mogućnosti održavanja predsjedničkih izbora, Kamenjecki je ponovno naglasio da Trumpovi sukobi sa Zelenskim često jačaju podršku ukrajinskom predsjedniku.
„Kao što sam rekao, nakon takvih svađa s Trumpom Zelenskom raste autoritet. On još uvijek uživa veliku, možda čak i većinsku podršku Ukrajinaca, bez obzira na to što ima političkih konkurenata i ljudi koji nisu zadovoljni, prije svega, njegovim kadrovskim imenovanjima.”
Dodao je da su takvi problemi postojali i tijekom mandata prethodnih ukrajinskih predsjednika.
„No, za razliku od Putina i Trumpa, Zelenski se sigurno ne boji izbora.”
Kamenjecki je pritom odbacio ideju da bi američki predsjednik trebao odlučivati o održavanju izbora u Ukrajini.
„Moram naglasiti još jednu stvar: pitanje izbora u Ukrajini nije Trumpovo pitanje i on o tome nema što odlučivati. Znam da ponekad ne bira riječi i koristi tvrdnje koje nisu primjerene političkom lideru takve razine, ali kada je riječ o vezanosti za vlastitu fotelju, on je u goroj poziciji od Zelenskog.”
„Zelenski će sam odlučiti hoće li se ponovno kandidirati ili će otići s dužnosti. A koga će izabrati, odlučit će ukrajinski narod.”
„O ukrajinskim izborima odlučivat će ukrajinski narod, a ne Trump”
Kamenjecki je usporedio političku situaciju u Ukrajini s onom u Rusiji i Bjelorusiji, naglašavajući da u Ukrajini postoji stvarna politička konkurencija.
„Za razliku od Putina, koji već više od dvadeset godina ostaje na vlasti zahvaljujući namještenim izborima, ili Trumpa, koji tvrdi da mu je izborna pobjeda bila ukradena, Zelenski može slobodno odlučiti hoće li se kandidirati.”
„Znam da bi velik dio Ukrajinaca ponovno glasao za njega kada bi se kandidirao. Postoje i ljudi za koje se govori da bi mu mogli biti konkurencija. Oni normalno žive u Ukrajini, za razliku od onoga što vidimo u Rusiji ili Bjelorusiji.”
Zaključno je poručio da odluka o političkoj budućnosti zemlje pripada isključivo njezinim građanima.
„O izborima će odlučivati ukrajinski narod, a Zelenski će odlučiti hoće li se kandidirati. Za sada ima dovoljnu podršku za upravljanje državom”, zaključio je Kamenjecki.
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