FEKALIJE I OTPADNE VODE
Na Sljemenu se širi nesnosan smrad, Holding objasnio razlog problema koji uznemiruje građane
Zagrebačko izletište Medvednica suočava se s ružnim komunalnim i ekološkim problemom.
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Kako prenosi Dnevnik.hr, fekalije i otpadne vode nekontrolirano se slijevaju izravno u prirodu na vrhu Sljemena, tik uz gornju postaju stare žičare, nedaleko od trase nove žičare.
Iz Službe za korporativne komunikacije Zagrebačkog holdinga potvrdili su problem i da vodno redarstvo dulje vrijeme provodi nadzore nad priključenjem objekata na novi sustav odvodnje.
"Vodno redarstvo u posljednjih godinu i pol dana u nekoliko je navrata na Medvednici provelo nadzor nad priključenjem objekata na sustav odvodnje te su vlasnicima, odnosno posjednicima objekata uručene obavijesti o obvezi priključenja na izgrađeni sustav odvodnje. Vodoopskrba i odvodnja izradila je okna za priključenje na sustav odvodnje, na koja je u posljednjih godinu dana priključeno 10 korisnika, odnosno objekata", navode iz Holdinga.
Međutim, inspekcija na terenu pokazala je sramotnu praksu pojedinih vlasnika objekata na vrhu zagrebačke gore.
"Terenskim obilaskom objekata koji se do sada nisu priključili na novi sustav utvrđeno je da objekti i dalje koriste stari sustav odvodnje koji više nije u funkciji te nikada nije bio u nadležnosti Vodoopskrbe i odvodnje (ViO)", ističu u odgovoru.
Kako bi se zaustavilo trovanje prirode u Parku prirode Medvednica, vodni redari izdali su nalog za hitno postupanje.
"Vodno redarstvo je u sklopu svojih nadležnosti zatražilo žurno priključenje na novi sustav odvodnje te će u narednom periodu nastaviti provoditi mjere iz svoje nadležnosti u cilju priključenja preostalih korisnika vršnog dijela Sljemena. Za priključenje na novi sustav, vlasnici odnosno korisnici objekata dužni su prilagoditi i spojiti interne odvodne instalacije na već izgrađena priključna kanalizacijska okna, što su do sada uspješno učinili vlasnici/posjednici 10 priključenih objekata", zaključuju iz Zagrebačkog holidnga.
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