Na Sljemenu se širi nesnosan smrad, Holding objasnio razlog problema koji uznemiruje građane

"Vodno redarstvo u posljednjih godinu i pol dana u nekoliko je navrata na Medvednici provelo nadzor nad priključenjem objekata na sustav odvodnje te su vlasnicima, odnosno posjednicima objekata uručene obavijesti o obvezi priključenja na izgrađeni sustav odvodnje. Vodoopskrba i odvodnja izradila je okna za priključenje na sustav odvodnje, na koja je u posljednjih godinu dana priključeno 10 korisnika, odnosno objekata", navode iz Holdinga.