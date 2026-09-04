"Tu su bili neki problemi, ali ići će se to sanirati. Mislim, to govorim zato da ljudi shvate, taj Sovjak postoji od 1949., pa nije valjda... I još uvijek postoji. I to je naš problem. Okej, to se moglo pitati ne znam koliko ljudi na odgovornim dužnostima zadnjih 77 godina. Razumijete? Mislim, rješava se."