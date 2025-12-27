Policija kod maloljetnika pronašla zabranjenu pirotehniku, protiv roditelja podnesen optužni prijedlog

Provodeći pojačane aktivnosti u sklopu operativne akcije „Mir i dobro”, policijski službenici su u petak popodne u Dugavama, u blizini odgojno-obrazovne ustanove zatekli maloljetnika koji je kod sebe nedozvoljeno posjedovao 226 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2, F3 i P1 te tri redenika petardi po 100 komada naziva crveni zmaj kategorije F2, izvijestila je policija.