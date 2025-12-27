Policija kod maloljetnika pronašla zabranjenu pirotehniku, protiv roditelja podnesen optužni prijedlog

Zagrebačka policija pronašla je kod maloljetnika u Dugavama 244 komada nedozvoljenih pirotehničkih sredstava, te će protiv njegovih roditelja biti podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima.
Provodeći pojačane aktivnosti u sklopu operativne akcije „Mir i dobro”, policijski službenici su u petak popodne u Dugavama, u blizini odgojno-obrazovne ustanove zatekli maloljetnika koji je kod sebe nedozvoljeno posjedovao 226 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2, F3 i P1 te tri redenika petardi po 100 komada naziva crveni zmaj kategorije F2, izvijestila je policija.
Obavljenom pretragom stana na području Novog Zagreba, pronađeno je i oduzeto još 11 komada nedozvoljenih pirotehničkih sredstava kategorije F3, tri redenika po 60 komada petardi kategorije F1 te sedam komada crvenih petardi s fitiljem nepoznate kategorije.
Ukupno su policijski službenici kod maloljetnika pronašli 244 komada nedozvoljenih pirotehničkih sredstava kategorije F2, F3 i P1 te šest redenika s ukupno 480 petardi kategorije F1.
Protiv roditelja će biti podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Novom Zagrebu zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja uz primjenu članka Prekršajnog zakona.
Zakonom je djeci ispod 14 godina zabranjena sva pirotehnika, tek od 14 godina djeca smiju koristiti kategoriju F1 (kategorija niskog rizika), a tek od 18 godina građanima je dopuštena kategorija F2 i F3 tzv. zabavna pirotehnika (vatromet) osim petardi i redenika koji su od 2021. godine zabranjeni.
Roditelji koji pronađu kod djece nedozvoljena ili bilo kakva druga pirotehnička sredstva kojih se žele riješiti na siguran način mogu na broj 192 pozvati policiju koja će doći diskretno na adresu i preuzeti sredstva sigurno i bez sankcije.
Policija upozorava da do stradavanja djece najčešće dolazi u njihovim domovima ili u njihovoj blizini gdje je izostao roditeljski nadzor.
Prodaja pirotehnike dozvoljena je samo od 15. prosinca do 1. siječnja, a uporaba samo od 27. prosinca do 1. siječnja.
