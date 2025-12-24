Policija kod maloljetnika pronalazi petarde usporedive s bombama

Vukoja je pojasnio da i najmanju pirotehniku kategorije F1 mogu koristiti samo osobe koje su starije od 14 godina, dok tek punoljetne osobe mogu koristiti veću pirotehniku, i to samo u periodu od 27. 12. do Nove godine. Kategorija F4, primjerice, samo je za profesionalnu upotrebu, koristi se za filmske efekte i uopće ne smije biti dostupna civilima.