Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama: "Obrati nam se – nisi sama!"

22. ruj. 2025. 09:41
Nasilje nad ženama
Ilustracija / Pixabay / Ilustracija / Pixabay

U povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima pozvala je žene žrtve da se mogu javiti na anonimnu liniju 116 006 gdje će dobiti emocionalnu podršku, pravne i praktične informacije, a po potrebi ih se uputiti na institucije ili udruge.

"Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama služi kao podsjetnik i upozorenje - nasilje nad ženama je sveprisutno i ima ozbiljne posljedice. Svaka četvrta žena u Hrvatskoj doživi neki oblik rodno utemeljenog nasilja tijekom života", priopćila je u ponedjeljak Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 22. rujna.

Poručili su da je upravo ovaj dan prilika za osvještavanje važnosti pružanja podrške svim ženama žrtvama.

Također, taj je dan i poziv žrtvama da se mogu javiti na besplatnu i anonimnu liniju 116 006 Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, koja je dostupna 24 sata dnevno, svim danima uključujući vikendima, blagdanima i praznicima, dodaje se.

Linija je dostupna na području cijele Hrvatske te se podrška pruža na hrvatskom i engleskom jeziku.

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima ističe da je od početka djelovanja linije od 2013. godine do danas zaprimljeno preko 20.300 poziva, a preko 70 posto pozivatelja su žene, najčešće žrtve nasilja u obitelji.

"Jedan poziv može učiniti razliku"

"Obrati nam se - nisi sama! Često je teško učiniti prvi korak i baš zato smo ovdje – na 116 006 liniji pružamo emocionalnu podršku, pravne i praktične informacije i po potrebi upućujemo na institucije i/ili udruge", poručila je Maja Štahan, koordinatorica 116 006 linije.

"Upravo jedan poziv može učiniti razliku i neka to bude poruka ovog Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – ne morate kroz ovo prolaziti same", rekla je Štahan.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj obilježava se od 2004. godine, kada su 22. rujna, tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene sutkinja Ljiljana Hvalec, stranka u postupku Gordana Oraškić i njena odvjetnica Hajra Prohić. Ubio ih je suprug stranke te teško ozlijedio sudsku službenicu Stanku Cvetković.

Teme
Linija 116 006 Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama Nasilje nad ženama Podrška žrtvama

