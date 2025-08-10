Oglas

Jer podaci su alarmantni

Vlada predstavila plan za zaštitu žena od nasilja

N1 Info
10. kol. 2025. 21:33
nasilje nad ženama, nasilje
Pixabay / Ilustracija

Nakon što su podaci policije pokazali porast ubojstava žena, od kojih su većinu počinili njihovi intimni partneri, Vlada je predstavila novi akcijski plan za njihovu zaštitu.

Plan predviđa dodjelu državnih stanova zlostavljanim ženama te obvezu lokalnih vlasti da uvedu rodno osjetljive proračune.

Žrtvama će biti osigurana 24-satna savjetodavna pomoć, prioritet pri zapošljavanju te stambeno zbrinjavanje – dvije godine bez naknade ili trajni najam državnog stana, javlja Dnevnik.hr.

Cilj je do kraja iduće godine smanjiti stopu femicida. Prema podacima MUP-a, u prvih šest mjeseci ove godine od 18 ubojstava, deset su žrtava bile žene koje su ubile bliske osobe, dok su njih sedam ubili intimni partneri.

Za provedbu plana država planira izdvojiti oko 12,5 milijuna eura.

femicid nasilje nad ženama

