Nadbiskup Hranić: Moćnici ovog svijeta se bahato poigravaju s malim narodima

"Srce mi je uznemireno zbog toga što moćnici ovog svijeta trguju te se bahato poigravaju s malim narodi. Tim više što smo kao zemlja i kao narod nedavno prošli kroz iskustvo kroz koje danas prolazi Ukrajina; i dok gledamo prijetvornost moćnika, kojima nije stalo toliko do nevinih ljudi što stradavaju, koliko do toga ne bi li pokupili Nobelovu nagradu za mir ili neko drugo svjetsko priznanje te pregovaraju o sudbini slabih i malih i to bez njih kao o svom posjedu", rekao je u propovijedi mons. Hranić.