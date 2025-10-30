Priveden muškarac (70) u Rijeci: Sumnja se da je u vjerskoj zajednici mjesecima silovao 22-godišnjakinju

PUZ / ilustracija

Muškarac (70) je uhićen i priveden na Županijski sud u Rijeci uz prijedlog da mu se odredi istražni zatvor, zbog sumnje da je tijekom više mjeseci počinio niz teških seksualnih kaznenih djela nad 22-godišnjom djevojkom.

Prema neslužbenim informacijama portala Burin, sumnja se da su se zlostavljanja događala unutar jedne vjerske zajednice koja nije službeno registrirana.

Muškarac je, prema optužbi, više puta silovao 22-godišnjakinju te je iskorištavao za činjenje bludnih radnji.

Djevojka je navodno bila zadužena da brine o 70-godišnjaku, priprema mu hranu i pomaže u svakodnevnim potrebama.

Prema dosadašnjim nalazima istrage, kaznena djela su se odvijala tijekom najmanje sedam mjeseci, počevši od početka prošle godine.

Policija ga je u četvrtak poslijepodne privela na Županijski sud u Rijeci, a Državno odvjetništvo zatražilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela i mogućnosti utjecaja na svjedoke.