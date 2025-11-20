Možemo: Ekomafija krijumčari otpad iz Italije, kako je Ministarstvo to dozvolilo?

"Ekomafija krijumčari otpad iz Italije, i to u zemlje bivše Jugoslavije, Češku, Bugarsku i Rumunjsku. Kako je Ministarstvo dalo dozvolu za uvoz otpada iz Italije, a da to nije poslije kontroliralo? Kako je županija dala dozvolu, a da to nije kontrolirala? ", upitala je predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić (Možemo) te ustvrdila da je u Hrvatskoj sustav nadzora manjkav.