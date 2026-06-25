Najdugovječniji zastupnik Radin napustio Sabor. Evo tko ga je zamijenio

U saborskim klupama zamijenit će ga Marin Corva, predsjednik Talijanske unije, koji je pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem prisegnuo da će dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno, u svom radu držat će se Ustava i zakona i poštovati pravni poredak te se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.