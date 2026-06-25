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34 godine staža

Najdugovječniji zastupnik Radin napustio Sabor. Evo tko ga je zamijenio

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Hina
|
25. lip. 2026. 10:10
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Furio Radin
Patrik Macek/PIXSELL

Najdugovječniji zastupnik Furio Radin u četvrtak je i službeno napustio Sabor u kojem je odradio 34 godine staža u neprekidnom trajanju, a u saborskim klupama zamijenio ga je Marin Corva koji je pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem položio prisegu.

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Radin je za zastupnika talijanske nacionalne manjine biran 10 puta, a u Saboru je od 1992. godine i to u neprekidnom trajanju od konstituiranja drugog saborskog saziva. Posljednjih devet godina obnašao je i dužnost potpredsjednika Sabora. 

Najdugovječniji zastupnik prošlog je tjedna, nakon 34 godine saborskog staža, odlučio staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga. 

U saborskim klupama zamijenit će ga Marin Corva, predsjednik Talijanske unije, koji je pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem prisegnuo da će dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno, u svom radu držat će se Ustava i zakona i poštovati pravni poredak te se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.

"Prisežem, lo giuro", kazao je Corva i na talijanskom jeziku. 

Jandroković mu je uime Sabora poželio puno uspjeha u obnašanju "ove odgovorne, važne i časne zastupničke dužnosti".

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Teme
furio radin marin corva sabor

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