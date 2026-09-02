PADAJU S DRVEĆA
Najezda stjenica u Zagrebu: "Ne mogu ni smeće iznijeti, grozno bodu"
Zagreb se posljednjih dana suočava s velikim brojem stjenica koje su prekrile stabla u gradskim parkovima, a građani se žale da im insekti padaju na odjeću i kožu.
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Stjenice su posljednjih dana preplavile debla i krošnje zagrebačkih stabala, a zbog visokih temperatura sve ih je više i među prolaznicima. Sitni, prozirni kukci spuštaju se na ljude, što građanima stvara velike neugodnosti.
Iako ova vrsta stjenica nije opasna za ljude, građani kažu da su njihovi ubodi vrlo neugodni.
"Na Zrinjevcu je nemoguće. Park je pun stjenica, i to onih crnih, bodu grozno", rekla je jedna građanka za HRT.
Druga Zagrepčanka opisala je koliko joj njihova prisutnost otežava svakodnevicu. "Nemojte me ništa pitati, ne smijem navečer ni smeće odnijeti. Sva sam ih puna. Komarci su još dobri u usporedbi s ovim, ovo nije normalno", kazala je.
Invazivna vrsta oštećuje stabla
Stjenice koje su se proširile zagrebačkim parkovima u Hrvatsku su stigle iz Sjeverne Amerike prije 13 godina, nakon čega su se brzo proširile zemljom.
Najčešće napadaju hrast, ali mogu se pojaviti i na drugim vrstama šumskog drveća i biljkama.
Milivoj Franjević s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije upozorava da prva generacija ovogodišnjih stjenica već krajem lipnja i početkom srpnja može prouzročiti znatnu štetu.
"Tada dolazi do žućenja, odnosno klorotičnosti lišća. To se kroz drugu generaciju, koja se razvije do rujna, dodatno intenzivira. Zbog toga lišće hrasta izgleda neprirodno žuto, a trebalo bi biti zeleno još barem mjesec dana", pojasnio je Franjević.
Mogući zdravstveni problemi
Iako je vrsta stjenica koja napada stabla za ljude potpuno bezopasna, postoje i kućne stjenice koje se mogu nastaniti u stanovima te ih je teško ukloniti.
Vlado Josić, voditelj odsjeka za zdravstveni odgoj i DDD, kaže da kućne stjenice ne prenose zarazne bolesti, ali njihovi ubodi mogu uzrokovati druge probleme.
"S javnozdravstvenog stajališta važno je što se često mogu pojaviti alergijska reakcija, nemir u snu i nesanica zbog uboda", rekao je Josić za HRT.
Ako se stjenice pojave u domu, važno je problem prijaviti na vrijeme. Kada je riječ o stjenicama koje napadaju hrastove, stručnjaci trenutačno pokušavaju pronaći njihova prirodnog neprijatelja koji bi mogao pomoći u kontroli njihove populacije.
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