Nakon četiri dana HGSS kod Samobora pronašao nestalu ženu

"U višednevnoj potrazi sudjelovalo je 16 naših članova sa terenskim vozilima i bespilotnom letjelicom. U akciji su nam se pridružili kolege i K9 timovi iz stanica Koprivnica, Bjelovar, Novska, Orahovica, Zlatar Bistrica, te policijski službenici PP Jastrebarsko koji su zajedno s nama pretraživali teren", priopćio je HGSS.