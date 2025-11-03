Nakon četiri dana HGSS kod Samobora pronašao nestalu ženu

Proteklih dana HGSS je imao dvije uspješne akcije spašavanja. Prvu dojavu o unesrećenoj osobi na području Sopotskog slapa HGSS je zaprimio u petak 31. listopada.
Tada su na mjesto nesreće stigli tri člana stanice Samobor i jedan član stanice Koprivnica koji su bili u potražnoj akciji u Strmcu Pribićkom.
Njima se pridružilo još osam članova stanice Samobor koji su zbrinuli lom gležnja te unesrećenu predali HMP na daljinu medicinsku obradu.
Nakon završetka te akcije, članovi su se vratili u Pribić gdje su nastavili potragu za nestalom osobom koja je trajala od četvrtka.
U višednevnoj potrazi sudjelovalo 16 članova
"U višednevnoj potrazi sudjelovalo je 16 naših članova sa terenskim vozilima i bespilotnom letjelicom. U akciji su nam se pridružili kolege i K9 timovi iz stanica Koprivnica, Bjelovar, Novska, Orahovica, Zlatar Bistrica, te policijski službenici PP Jastrebarsko koji su zajedno s nama pretraživali teren", priopćio je HGSS.
Potraga je sretno okončana u nedjelju u ranim popodnevnim satima, a nestala osoba je zbrinuta, predana timu HMP-a te upućena na daljnju medicinsku obradu.
