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GODINU DANA UVJETNO

Nakon gotovo 20 godina postupka: Petrina osuđen zbog rušenja dalekovoda i odašiljača

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Hina
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28. kol. 2026. 15:26
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Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Načelnik Općine Primošten Stipe Petrina nepravomoćno je na Općinskom sudu u Zadru osuđen na godinu dana zatvora uvjetno jer je u srpnju 2006. motornom pilom prepilio stupove dalekovoda i odsjekao odašiljač na brdu Gaj, zbog čega su Primošten i okolica bili bez televizijskog, radijskog i mobilnog signala.

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Presudu je sutkinja Ivana Parać Krišto donijela 2. srpnja, gotovo 20 godina nakon događaja.

Kazna se neće izvršiti ako Petrina u pet godina ne počini novo kazneno djelo, a uz to mu je naloženo da telekomunikacijskim tvrtkama nadoknadi više od 190.000 eura štete, oko 25.500 eura Odašiljačima i vezama te više od 167.000 eura tvrtki koja je tada poslovala kao T-Mobile.

Postupak se otegnuo gotovo dva desetljeća, a sud navodi da je Petrina opstruirao suđenje, izbjegavao dolaske i tražio izuzeća sudaca i branitelja, pa je presuda donesena tek nekoliko dana prije nego što je nastupila zastara.

Petrina: Najtragičnije je što je postupak trebao završiti prije osam godina

Optuženi Stipe Petrina u izjavi Hini tvrdi da je „najtragičnije u svemu što je taj postupak trebao završiti prije osam godina“.

"Jasno da je ovu presudu pisao netko izvan sudnice, a šteta bi bila deseterostruko manja da se vještačilo jer je osnovna stvar bila procijeniti štetu, što nije učinjeno", kaže.

'Zadarska sutkinja me triput privodila, tako je pokazivala silu i moć'

Napomenuo je da ga je zadarska sutkinja tri puta privodila te ocijenio da je na taj način "pokazivala silu i moć“. U rujnu 2024. godine donijela je i rješenje i zahtjev za disciplinski istražni zatvor, što je po njegovim riječima u listopadu 2025. odbijeno.

Ističe da je u vrijeme kada je predmet prebačen na sud u Zadar imao saborski imunitet te tvrdi da u postupku nije izveden niti jedan dokaz koji je predložila obrana.

Riječ je o predmetu u kojem T-com i tvrtka Odašiljači i veze tuže Petrinu i bivšeg komunalnog redara zbog toga što su 2006. uklonili HEP-ove drvene stupove.

Petrina je tijekom postupka tvrdio da se njega i bivšeg komunalnog redara okrivljuje jer su uklonili nelegalne stupove i da su postupili prema ustavnim ovlastima lokalne jedinice.

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piljenje stupova stipe petrina

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