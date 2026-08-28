Nakon gotovo 20 godina postupka: Petrina osuđen zbog rušenja dalekovoda i odašiljača

Kazna se neće izvršiti ako Petrina u pet godina ne počini novo kazneno djelo, a uz to mu je naloženo da telekomunikacijskim tvrtkama nadoknadi više od 190.000 eura štete, oko 25.500 eura Odašiljačima i vezama te više od 167.000 eura tvrtki koja je tada poslovala kao T-Mobile.