Tinejdžeri osumnjičeni za požar u Vjesniku izlaze iz Remetinca: Dobili kućni pritvor

Svi svjedoci koji su bili u zgradi te večeri, a sumnja se da ih je bilo petnaestak, u međuvremenu su ispitani. Ranije smo već javljali kako su maloljetnici iz društva koje je boravilo u zgradi, a među kojima su bila i dvojica 18-godišnjaka osumnjičenih za izazivanje požara, policiji u svojstvu svjedoka opisali kako su proveli popodne i večer.