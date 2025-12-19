Oglas

sumnja na teška kaznena djela

Tinejdžeri osumnjičeni za požar u Vjesniku izlaze iz Remetinca: Dobili kućni pritvor

Hina
19. pro. 2025. 17:47
Vjesnik
Igor Kralj/PIXSELL

Obojica 18-godišnjaka osumnjičena su za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti i dovođenje u opasnost života i imovine. Sumnja se da su na višem katu zapalili kartonsku kutiju i papir, što je dovelo do brzog širenja požara i velike materijalne štete.

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je kućni pritvor dvojici mladića osumnjičenih za izazivanje požara u neboderu Vjesnika.

To znači da je zaključeno da se svrha pritvaranja može ostvariti i njihovim boravkom u domu, te će biti pušteni iz Remetinca nakon što se provjeri imaju li u svojim domovina uvjete za istražni zatvor, potvrdili su odvjetnici drugoosumnjičenog Luka Kipa i Ivan Orešković, piše Index. Odluka, međutim, nije pravomoćna već državno odvjetništvo, ali i obrana imaju pravo žalbe.

Obojica 18-godišnjaka osumnjičena su za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti i dovođenje u opasnost života i imovine. Sumnja se da su na višem katu zapalili kartonsku kutiju i papir, što je dovelo do brzog širenja požara i velike materijalne štete.

Ispitivanje svjedoka

Svi svjedoci koji su bili u zgradi te večeri, a sumnja se da ih je bilo petnaestak, u međuvremenu su ispitani. Ranije smo već javljali kako su maloljetnici iz društva koje je boravilo u zgradi, a među kojima su bila i dvojica 18-godišnjaka osumnjičenih za izazivanje požara, policiji u svojstvu svjedoka opisali kako su proveli popodne i večer.

Prema njihovim iskazima, u Vjesniku su boravili već od 17 sati, pili alkohol i pušili, a opuške su gasili po zgradi. Dvojica osumnjičenih pridružila su im se nešto prije 22 sata. Svjedoci su naveli i da su u zgradi čuli dvojicu zaštitara kako igraju stolni tenis.

U zgradu su ušli kroz razbijeno staklo, a boravak su snimali jer je, kako su rekli, bio dio TikTok izazova.

