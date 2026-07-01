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prijepori oko mimohoda

Usred žestokog sukoba oko Pariza, Milanović i Anušić danas oči u oči. U Slunju i Kundid

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N1 Info
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01. srp. 2026. 07:16
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Neva Zganec / Pixsell / ilustracija

Predsjednik Zoran Milanović pratio je danas u Slunju završnu vojnu vježbu "Borbena moć 26".

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Ondje će biti i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera general-pukovnik Tihomir Kundid. 

Vježba traje od 22. lipnja do 3. srpnja 2026. na poligonima diljem Hrvatske i sudjelovalo je više od 3000 pripadnika Oružanih snaga RH, saveznici iz NATO-a i sustav domovinske sigurnosti, više od 25 brodova HRM-a te više od 20 aviona i helikoptera.

Podsjetimo, slanje oko 20 pripadnika Počasno-zaštitne bojne na vojni mimohod u Parizu izazvalo je novi spor između predsjednika Zorana Milanovića te državnog vrha.

Ministar obrane Ivan Anušić potpisao je odluku o slanju vojnika na ceremoniju u Pariz, koju treba provesti Kundid, a čemu se Milanović oštro protivi.

Milanović je stoga jučer Plenkovića pozvao na "hitan sastanak", na što mu je vrlo brzo stigao odgovor.

Teme
andrej plenković ivan anušić mimohod u parizu tihomir kundid zoran milanović

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