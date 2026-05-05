"NISAM HTIO..."
Nastavljeno suđenje tokaru koji je prijetio Plenkoviću na društvenim mrežama
Suđenju tokaru (40) koji je na društvenim mrežama prijetio premijeru Andreju Plenkoviću nastavilo se u utorak ujutro na Općinskom sudu u Zlataru.
Na suđenju 40-godišnjaku koji je na Facebooku slao uvredljive i prijeteće poruke premijeru Andreju Plenkoviću, optuženik je priznao da je poruke slao, ali tvrdi da mu nije bila namjera izazvati strah, već izraziti frustraciju i nezadovoljstvo.
Kazao je da su poruke nastale u afektu zbog privatnih problema i političkog nezadovoljstva te da ih nije smatrao stvarnim prijetnjama, već “ispušnim ventilom”. Dio poruka je kasnije obrisao jer ih je požalio.
Protiv njega je podignuta optužnica, a sada se ne mora dokazivati da se premijer stvarno osjećao ugroženo, već da su poruke bile takve da su mogle izazvati strah.
Što je rekao optuženi tokar?
Kako javlja Net.hr, u sudnici su pročitane poruke koje je 40-godišnjak još od 2021. godine slao na društvenoj mreži Facebook.
"Točno je da sam slao poruke uvredljivog sadržaja", istaknuo je tokar i pojasnio kako se radilo o nezadovoljstvu. "Uputio sam ih na neprimjeren način, no nisam htio izazvati strah kod Plenkovića. Svjestan sam da je uvredljivog sadržaja, međutim, nije mi bio cilj izazvati osjećaj straha i nesigurnosti", kazao je 40-godišnjak.
Na pitanje zašto slao te poruke, optuženik je odgovorio da ga je isfrustriralo u tom trenutku te da svatko ima privatne probleme.
Morao je objasniti napisano
Nakon što su ga dodatno zatražili da pojasni što su mu značile riječi "treba te iz kože odrati", tokar navodi: "Bio je izraz frustracije nego bilo što drugo, izraz u žargonu."
"Nije bila usmjerena na konkretnu osobu, već je izrečeno u afektu. Nisam htio da se izazove strah, niti se može smatrati konkretnom prijetnjom", ustvrdio je optuženik.
Nadodaje kako nije mislio da će te poruke itko ikada pročitati. Ističe kako su pročitane tek 17. siječnja prošle godine, iako ih je slao još od 2021. "Taj dan sam vidio da su se pojavile dvije kvačice. O porukama me nitko nije pitao do 21. siječnja. Tog dana sam uhićen", naveo je tokar.
U međuvremenu je odustao od društvenih mreža te da koristi samo Instagram. "Nikad nisam bio u blizini premijera niti sam pokušavao doći u njegovu blizinu", poručuje 40-godišnjak.
Promjena optužnice
Optuženik nema imovine, djece i neoženjen je, a završio je u istražnom zatvoru, u kojem je proveo 60 dana, i s ekspresnom optužnicom zbog uvredljivih komentara.
Net.hr podsjeća da se u studenom prošle godine na istom Sudu našao se oči u oči s Plenkovićem, koji je tada stigao u svojstvu žrtve, ali i svjedoka.
Tokar je na sve optužbe tada odgovorio da se ne osjeća krivim, a premijer je pak objasnio tko čita službene profile: "Ljudi koji se bave odnosima s javnošću, glasnogovorništvu, prate te poruke. U jednom trenu obavještavaju šefa sigurnosti, u jednom trenutku obavještavaju mene i ja kažem da postupe kao i u svim drugim slučajevima gdje su izrečene prijetnje."
Naglasio je i kako osobno nikad ne vrši uvid u poruke te da dosad nikoga nikad nije privatno tužio.
U siječnju ove godine optužnica je promijenjena, pa se više ne tvrdi da se Plenković osobno boji za svoj život, već da su optuženikove riječi bile "podobne da kod njega izazovu strah". Tada je predložena djelomična uvjetna kazna od godinu i šest mjeseci, s time da se predlaže da sedam mjeseci bude bezuvjetna kazna zatvora.
"Kritika vladi, a ne Plenkoviću osobno"
"Izmjena optužnice je povoljnija za optužbu, odnosno za Vladu. Ona je značajna u smislu da više optužba ne treba dokazivati da je štićena osoba, premijer Andrej Plenković, doista osjetio strah za svoj život i sigurnost. S ovom izmjenom je dovoljno da optužba dokaže da su te riječi bile podobne da kod njega izazovu uznemirenost i osjećaj straha za život i sigurnost", ocijenila je tada optuženikova odvjetnica Lidija Horvat.
"Mi suprotno tome smatramo da te riječi nisu podobne niti da ustraše premijera Plenkovića, a niti su bile one napisane da se njega osobno ustraši ili uznemiri, nisu upućivane njemu osobno, već su upućivane na Facebook stranicu na kojoj se objavljuje rad Vlade. To je kritika Vladi", dodala je odvjetnica.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare