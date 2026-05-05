Urednik Poziva Domagoj Mikić ispričao nam je što se događalo u Marini: "Kad vam netko kaže zadavit ću te..."

"Nakon naše priče, kolegica Tea Johman Nitraj je otišla na teren kako bi snimili građevinske inspektore koji su zatvorili gradilište na ilegalnom groblju, ali se javio načelnik Ante Mamut i optužio je da je tablu "Zatvoreno gradilište" postavila ekipa Poziva Nove TV. Kolegica je saslušala Mamuta koji je pred kamerama priznao da je riječ o nelegalnom groblju. Potom se spustila se do Trogira, a neposredno prije uključena u program, u Trogir se spustila kolona vozila predvođena načelnikom Mamutom. Nasrnuli su fizički na ekipu koja se trebala javiti u Dnevnik s najnovijim informacijama", ispričao je Mikić.