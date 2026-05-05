SLUČAJ ILEGALNOG GROBLJA
Urednik Poziva Domagoj Mikić ispričao nam je što se događalo u Marini: "Kad vam netko kaže zadavit ću te..."
Urednik Poziva Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić, u Novom danu kod Hrvoja Krešića, javio se iz Trogira i objasnio što se dogodilo ekipi Poziva koja je brutalno napadnuta nakon otkrića ilegalnog groblja u općini Marina
Urednik Poziva Domagoj Mikić uputio se u Marinu nakon što je novinarsko-snimateljsku ekipu Nove TV fizički i verbalno napao Ante Mamut, načelnik općine Marina.
"Nakon naše priče, kolegica Tea Johman Nitraj je otišla na teren kako bi snimili građevinske inspektore koji su zatvorili gradilište na ilegalnom groblju, ali se javio načelnik Ante Mamut i optužio je da je tablu "Zatvoreno gradilište" postavila ekipa Poziva Nove TV. Kolegica je saslušala Mamuta koji je pred kamerama priznao da je riječ o nelegalnom groblju. Potom se spustila se do Trogira, a neposredno prije uključena u program, u Trogir se spustila kolona vozila predvođena načelnikom Mamutom. Nasrnuli su fizički na ekipu koja se trebala javiti u Dnevnik s najnovijim informacijama", ispričao je Mikić.
Kaže kako su napadnute kolege vidno uznemirene.
"Sinoć sam došao oko ponoći., vidno su uznemireni. Kad vam netko kaže 'zadavit ću te, ti si kriva što sam u ovakvoj situaciji', to sigurno nije nimalo lagano. Sad su na sigurnom, dali su detaljan opis događaja trogirskoj policjii. Svi želimo da insitutcije odrade do kraja svoj posao nakon što policija napravi svoj. Želimo da pravosuđe ne poklekne i da se ova situacija ekspresno riješi", istaknuo je Mikić.
"Lokalni političari ne libe se dići ruku na ljude"
Urednik Poziva je pohvalio reakciju policije Splitsko-dalmatinske županije.
"Promptno su reagirali, stigla je i interventna policija, zaštitili su kolegicu, ali što se tiče napada, moram reći da se sve češće susrećemo s ovakvim postupcima lokalnih političara koji se doslovno ne libe dići ruku na ljude kad ih se dovede 'pred zid'".
Mikić ističe da slučaj s ilegalnim grobljem u Marini nije izdvojen slučaj jer su prošle godine imali i priču o tome da je netko nasuo 50 metara mora, ali se do danas "institucije loptaju i ne utvrđuju tko je odgovoran i kako će se sve vratiti u prvobitno stanje."
Zakazala je općina Marina
"Nije poanta na represivnom aparatu, policija odradi svoj dio posla, ali sve zapne na pravodsuđu pa se i lokalni političari izvuku lišo. U ovoj priči vezanoj za groblje pravo je pitanje zašto općina nije prijavila da netko ilegalno gradi 32 grobnice. 32 grobnice se ne mogu napraviti u dan ili dva, potrebna je logistika. Ovdje je zakazala općina", naglasio je Mikić.
Dodao je i kako Državni inspektorat nije mogao reagirati kad su oni koji su znali za problem taj problem zataškali.
"Državni inspektorat za ovo i nije mogao znati jer je pojedincima koji su znali bilo najnormalnije da se to događa, iz njihovih privatnih pobuda", ustvrdio je Mikić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare