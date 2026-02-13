Prijetio Plenkoviću na Facebooku: Evo kolika ga kazna čeka

Muškarac je 2024. proveo 37 dana u istražnom zatvoru, što mu je uračunato u novu kaznu.
Općinski sud u Čakovcu donio je presudu protiv muškarca iz Međimurja zbog kaznenog djela prijetnje usmjerene prema predsjedniku Vlade Republike Hrvatske.
Nepravomoćna presuda javno je objavljena 27. siječnja 2026., a optuženik je proglašen krivim te osuđen na sedam mjeseci zatvora, što mu je zamijenjeno radom za opće dobro na slobodi u trajanju od 420 sati.
Muškarac je 27. travnja 2024. u 15:19 na Facebooku objavio status u kojem je vrijeđao premijera i prijeto mu. Policija je reagirala već sljedećeg dana te je, tad 38-godišnjak, proveo više od mjesec dana u istražnom zatvoru, od 28. travnja do 4. lipnja 2024.
"Mrzim Hrvatsku i tomsona i HDZ Plenkoviću je*em ti mater ustašku ubiću te noćas tebe i HDZ i tompson", napisao je na Facebooku, prenosi eMeđimurje.
Optuženik je na suđenju održanom 27. siječnja ove godine priznao krivnju i objasnio da je status objavio pod utjecajem alkohola te je izrazio žaljenje i kajanje. Istaknuo je i da nikada nije imao nikakav osobni kontakt s premijerom.
Zatvor zamijenjen radom za opće dobro
Općinski sud u Čakovcu izrekao mu je kaznu od sedam mjeseci zatvore, koja je onda zamijenjena radom za opće dobro - u obzir su uzeli i vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru, što znači da mu preostaje još 346 sati rada.
Sud je kao olakotne okolnosti uzeo priznanje djela, raniju neosuđivanost, izraženo kajanje te činjenicu da optuženik nije imao kaznenu prošlost. Otegotne okolnosti nisu pronađene.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
