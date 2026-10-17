"Nažalost država tako funkcionira" — Bulj o "kriminalnoj privatizaciji" sinjskog autoprijevoznika

"Njegovi autobusi su upadali u provaliju zbog neispravnih kočnica. Na sve sam to upozoravao i govorio. Svi su bili upoznati s tom situacijom. Umjesto da kao strateški partner napravio sve da se Autoprijevoz konsolidira i rekonstruira, da uloži tadašnjih 15 milijuna kuna i u tri godine kupi nove autobuse, to nije napravio", ističe.