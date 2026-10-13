Žestoko u Saboru
Sukob Šimprage, Bulja i Pupovca: "Ne znam kojim jezikom govorite"
U Hrvatskom saboru došlo je do verbalnog sukoba nakon što je zastupnica SDSS-a Anja Šimpraga kritizirala sinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Miru Bulja zbog njegova odnosa prema srpskoj zajednici.
Oglas
Šimpraga optužila Bulja za šikaniranje Srba
Anja Šimpraga upozorila je na šikaniranje stanovnika Otišića koji su "žrtve politički pohlepne kampanje". Za tu kampanju nad Srbima i pravoslavcima optužila je gradonačelnika Sinja Miru Bulja rekavši da on to čini jer je popularno od Srba praviti što veće neprijatelje.
"Otišić nije otpor Oluji nego mržnji koja nas truje i uništava", poručila je.
Pupovac ne razumije Buljev jezik
"Nije li običaj govoriti u Hrvatskom saboru hrvatskim jezikom? Ja ne znam kojim jezikom govori kolega Bulj", pitao je Milorad Pupovac.
Bulj mu je odgovorio da govori jezikom koji je naučio, a ne onim koji brani četnike i Porfirija Perića.
"Govorim onako kako sam naučio i tako ću govoriti. Nisam kao vi da branim četnika Porfirija Perića, da pivam četničke pisme i da radite razliku u Hrvatskoj između Hrvata i Srba", rekao je Bulj.
Tijek događaja pratimo OVDJE.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas