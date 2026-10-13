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Žestoko u Saboru

Sukob Šimprage, Bulja i Pupovca: "Ne znam kojim jezikom govorite"

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N1 Info
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13. lis. 2026. 11:15
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23.06.2026., Zagreb - 10. sjednica Hrvatskoga sabora nastavljena je iznosenjem zastupnickih stajalista nakon kojih slijedi rasprava o Izvjescu o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

U Hrvatskom saboru došlo je do verbalnog sukoba nakon što je zastupnica SDSS-a Anja Šimpraga kritizirala sinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Miru Bulja zbog njegova odnosa prema srpskoj zajednici.

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Šimpraga optužila Bulja za šikaniranje Srba

Anja Šimpraga upozorila je na šikaniranje stanovnika Otišića koji su "žrtve politički pohlepne kampanje". Za tu kampanju nad Srbima i pravoslavcima optužila je gradonačelnika Sinja Miru Bulja rekavši da on to čini jer je popularno od Srba praviti što veće neprijatelje.

"Otišić nije otpor Oluji nego mržnji koja nas truje i uništava", poručila je.

Pupovac ne razumije Buljev jezik

"Nije li običaj govoriti u Hrvatskom saboru hrvatskim jezikom? Ja ne znam kojim jezikom govori kolega Bulj", pitao je Milorad Pupovac.

Bulj mu je odgovorio da govori jezikom koji je naučio, a ne onim koji brani četnike i Porfirija Perića.

"Govorim onako kako sam naučio i tako ću govoriti. Nisam kao vi da branim četnika Porfirija Perića, da pivam četničke pisme i da radite razliku u Hrvatskoj između Hrvata i Srba", rekao je Bulj.

Tijek događaja pratimo OVDJE.

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