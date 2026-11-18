emotivna poruka
Nenad Periš oprostio se od pilota koji je tražio njegova sina
Nenad Periš, otac Mateja Periša koji je krajem 2021. godine nestao u Beogradu, oprostio se na Facebooku od srbijanskog pilota, majora Gorana Bulajića.
Oglas
Pilot je jučer poginuo u padu vojnog zrakoplova MiG-29 u okolici Stare Pazove, a tijekom potrage za Matejem 2022. godine sudjelovao je u pretraživanju rijeke.
Iako se nikada nisu osobno upoznali, Nenad Periš istaknuo je kako ih povezuje upravo potraga za njegovim sinom. Obitelji i prijateljima preminulog pilota uputio je izraze sućuti.
"Poštovani gospodine Gorane, iskreno Vam hvala. Ne poznajemo se, nismo se susreli nikada, a u stvari upravo obrnuto. Poznajemo se… Neka Vam dragi Bog bude najveća nagrada i vječna utjeha. Obitelji i prijateljima iskrena sućut", napisao je Periš na Facebooku, prenosi Slobodna Dalmacija.
Podsjetimo, Matej Periš nestao je u noći s 30. na 31. prosinca 2021. godine u Beogradu, kamo je iz Splita stigao na proslavu Nove godine. Nakon višemjesečne potrage, njegovo tijelo pronađeno je sredinom svibnja 2022. u Dunavu, kod beogradskog naselja Ada Huja.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas