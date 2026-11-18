"Poštovani gospodine Gorane, iskreno Vam hvala. Ne poznajemo se, nismo se susreli nikada, a u stvari upravo obrnuto. Poznajemo se… Neka Vam dragi Bog bude najveća nagrada i vječna utjeha. Obitelji i prijateljima iskrena sućut", napisao je Periš na Facebooku, prenosi Slobodna Dalmacija.