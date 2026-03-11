Oglas

hak poziva na oprez

Nesreća na A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Bregane

author
Hina
|
11. ožu. 2026. 07:26
HAK
hak/ilustracija / HAK

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Bregane, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK)

Na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane kolona je dva kilometra.

Usporeno uz povremene zastoje i kolone vozi se u zonama radova na dionici Istarskog ipsilona između čvora i tunela Učka, zagrebačkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis i Krčkom mostu.

Kolnici su mokri i skliski mjestimice na sjevernom Jadranu. Smanjena je vidljivost zbog magle na cestama u unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama.

Teme
prometna nesreća

