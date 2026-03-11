Nesreća na A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Bregane

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Bregane, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK)
Oglas
Na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane kolona je dva kilometra.
Usporeno uz povremene zastoje i kolone vozi se u zonama radova na dionici Istarskog ipsilona između čvora i tunela Učka, zagrebačkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis i Krčkom mostu.
Kolnici su mokri i skliski mjestimice na sjevernom Jadranu. Smanjena je vidljivost zbog magle na cestama u unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas