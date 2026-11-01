Zeljko Hladika/Vecernji list/PIXSELL/Ilustracija

Jučer 31. listopada oko 8.20 sati u Zaprešiću, za vrijeme dok su 42-godišnji i 53-godišnji zaposlenici poduzeća obavljali poslove betoniranja ploče na gradilištu, iz zasad neutvrđenog razloga došlo je do puknuća i pada kupole pumpe za beton koja ih je ozlijedila, izvijestila je policija.

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Liječnička pomoć 42-godišnjaka je pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava, a 52-godišnjaku u Klinici za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice te je utvrđeno da su obojica teško ozlijeđeni.

O događaju je obaviješten Državni inspektorat Republike Hrvatske.