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osvježenje

Nevrijeme s tučom iz Slovenije stiglo do Zagreba. DHMZ: "Budite oprezni"

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N1 Info
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22. lip. 2026. 17:19
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Zagreb: Produženi vikend, kiša i zahlađenje ispraznili metropolu 22.06.2018., Zagreb - Produzeni vikend, kisa i zahladjenje ispraznili metropolu.rrPhoto: Robert Anic/PIXSELL
Ilustracija: Robert Anic/PIXSELL

Snažan vjetar i kiša u poslijepodnevnim su satima zahvatili Zagreb. Riječ je o nevremenu koje je stiglo iz Slovenije, a koje je za samo nekoliko minuta spustio visoke temperature zraka.

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Ranije tijekom poslijepodneva na području Ptuja i okolice, tik uz hrvatsku granicu, zabilježeno je jako nevrijeme s tučom veličine lješnjaka. Crni oblaci i frontalni sustav potom su se preko Hrvatskog zagorja premjestili prema zagrebačkom području.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za zagrebačku regiju izdao je posebno upozorenje unutar kojeg naglašavaju kako su mjestimice mogući znatno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i na udare jakim vjetrom.

Prema procjenama meteorologa, najjači udari vjetra mogli bi prelaziti brzinu od 55 kilometara na sat, dok je vjerojatnost grmljavine procijenjena na više od 50 posto, prenosi tportal.

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", poručili su iz DHMZ-a.

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