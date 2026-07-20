„Povijest je doslovno izronila iz Dunava. Na službenim stranicama Općine Lovas objavili smo fotografije i informacije kako bismo prikupili što više podataka od mještana, povjesničara i svih koji možda znaju nešto o ovom brodu. Već smo dobili vrijedan trag – novinski članak iz 1937. godine koji govori o njegovu potonuću“, kazala je načelnica Lovasa Lea Vidić.