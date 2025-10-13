Novi šef Ustavnog suda RH od Mađarske će dobiti državno odlikovanje?!

Za razliku od hrvatske izvršne vlasti koja niz godina pred međunarodnim sudovima vodi sporove s mađarskim MOL-om oko upravljačkih prava u Ini, a nedavno je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijarto Hrvatsku i Janaf optužio za ratno profiterstvo, te za razliku od hrvatske sudbene vlasti kojoj Mađarska godinama odbija izručiti bivšeg predsjednika uprave Mola Zsolta Hernadyja, Staničić je očito u milosti Orbanove Mađarske.