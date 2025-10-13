Novi šef Ustavnog suda RH od Mađarske će dobiti državno odlikovanje?!

Staničić će, kako neslužbeno doznaje Jutarnji, u srijedu 15. listopada, samo dva dana po preuzimanju funkcije predsjednika Ustavnog suda, u Zagrebu iz ruku mađarskog veleposlanika u Hrvatskoj primiti državno odlikovanje Mađarske.
Oglas
Ustavni sudac Frane Staničić u ponedjeljak i službeno preuzima predsjedanje Ustavnim sudom. Time završava devetogodišnja era Miroslava Šeparovića koji je na čelu Ustavnog suda nešto više od devet godina.
Jutarnji list doznaje da će novopečeni predsjednik Ustavnog suda ovoga tjedna primiti državno odlikovanje Republike Mađarske.
Staničić u Orbanovoj milosti
Za razliku od hrvatske izvršne vlasti koja niz godina pred međunarodnim sudovima vodi sporove s mađarskim MOL-om oko upravljačkih prava u Ini, a nedavno je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijarto Hrvatsku i Janaf optužio za ratno profiterstvo, te za razliku od hrvatske sudbene vlasti kojoj Mađarska godinama odbija izručiti bivšeg predsjednika uprave Mola Zsolta Hernadyja, Staničić je očito u milosti Orbanove Mađarske.
Staničić će, kako neslužbeno doznaje Jutarnji, u srijedu 15. listopada, samo dva dana po preuzimanju funkcije predsjednika Ustavnog suda, u Zagrebu iz ruku mađarskog veleposlanika u Hrvatskoj primiti državno odlikovanje Mađarske.
Zasad nije poznato obrazloženje za dodjelu tog visokog priznanja, ali iz javno dostupnih izvora je vidljivo da je Frane Staničić jedan od najaktivnijih suradnika, predavača i istraživača na mađarskoj Srednjoeuropskoj akademiji (Central European Academy, skraćenica CEA) čije je sjedište u Budimpešti, javlja list.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas