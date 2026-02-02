Vučetić: Svi na Trgu se trebaju smatrati sudionicima gay pridea u HDZ-ovoj varijanti

Dodaje: "Njegova Vlada je prije godinu dana, prije dvije i prije pet pokazivala tendencije ne državnog udara, nego državnog terorizma, a to je korištenje monopola sile kako bi se ostvarili nelegitimni interesi premijera Plenkovića. On tu ulogu savršeno igra, ali ta uloga nije dobra. Jedan element nisam očekivao, a to da će HDZ ovaj događaj u Zagrebu javno označiti HDZ-ovskim gej prajdom jer vuku paralelu s onim što se događalo u Splitu 2012. godine", rekao je.



Kako dodaje: "Svi oni koji su se našli na zagrebačkom Trgu na poziv HDZ-ovih ministara trebaju sebe smatrati sudionikom gej prajda u HDZ-ovoj varijanti", rekao je ironično Vučetić.