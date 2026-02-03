Oglas

ulovili su ga

Drama u centru Zagreba: Razbojnik pretukao radnicu Bipe i pobjegao. Ona trčala za njim

N1 Info
03. velj. 2026. 10:57
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Kradljivca su na kraju zaustavili prolaznici i zadržali ga do dolaska policije

U centru Zagreba, na križanju Ilice i Frankopanske ulice, jutros je došlo do, kako opisuju očevidci, brutalnog napada na radnicu Bipe, piše Jutarnji list.

"Bilo je jezivo, muškarac je napao radnicu Bipe i udarao ju šakama. Čak joj je razbio i mobitel. Taksisti su trubili, nitko se nije usudio prići. Zatim je krenuo bježati Ilicom, a izranjavana radnica ga je lovila. Na kraju su ga zaustavili prolaznici i zadržali do dolaska policije, ispričao je jedan od očevidaca.

Iz policije su potvrdili incident i kažu da je očevid u tijeku te da će više detalja biti poznato nakon njegova završetka.

"Dobili smo dojavu oko 9.10 sati, najvjerojatnije je došlo do krađe. Još se utvrđuju sve okolnosti i ne možemo iznositi više detalja, poručuju iz policije.

