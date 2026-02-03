Drama u centru Zagreba: Razbojnik pretukao radnicu Bipe i pobjegao. Ona trčala za njim

"Bilo je jezivo, muškarac je napao radnicu Bipe i udarao ju šakama. Čak joj je razbio i mobitel. Taksisti su trubili, nitko se nije usudio prići. Zatim je krenuo bježati Ilicom, a izranjavana radnica ga je lovila. Na kraju su ga zaustavili prolaznici i zadržali do dolaska policije, ispričao je jedan od očevidaca.