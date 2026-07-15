Otkriveni detalji: Policajac PNUSKOK-a na godišnjem dolazio na posao pa odavao podatke narkoskupini

Prema neslužbenim informacijama, ovaj slučaj povezan je s kriminalnom skupinom za koju USKOK sumnja da ju je predvodio Marko Benzon, bivši svjetski prvak u kick-boksu. Skupina je uhićena u travnju prošle godine u opsežnoj policijskoj akciji zbog sumnje na krijumčarenje i preprodaju većih količina droge. USKOK je ranije Benzona označio kao osobu za koju sumnja da je od 2021. do 2023. predvodila kriminalnu organizaciju koja je nabavljala različite vrste droga. Istraga je, među ostalim, proizašla iz analize komunikacije putem kriptirane aplikacije SKY.