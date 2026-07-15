'Krtica' u policiji
Otkriveni detalji: Policajac PNUSKOK-a na godišnjem dolazio na posao pa odavao podatke narkoskupini
USKOK se oglasio o istrazi protiv policijskog službenika PNUSKOK-a i još dvojice osumnjičenih koje tereti za zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.
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Prema priopćenju USKOK-a, pokrenuta je istraga protiv trojice hrvatskih državljana zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. Među osumnjičenima je i policijski službenik PNUSKOK-a, za kojeg istražitelji sumnjaju da je neovlašteno pristupio podacima iz informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova.
Kako navodi USKOK, policajca rođenog 1988. godine tereti se da je od 3. do 6. veljače 2021. u Splitu, koristeći svoj službeni položaj, pribavio podatke o vlasnicima više automobila, iako takve informacije nisu bile dostupne osobama izvan sustava MUP-a.
Sumnja se da je policijski službenik postupao na zahtjev drugookrivljenog (1982.), koji je od njega zatražio provjeru vozila. Prema navodima istrage, trećeokrivljeni (1985.) prethodno je drugookrivljenom dostavio podatke o markama, modelima i registracijskim oznakama automobila za koje je sumnjao da ih koriste policijski službenici angažirani na praćenju osoba povezanih s preprodajom droge.
Drugookrivljeni je potom te podatke proslijedio policijskom službeniku koji je, iako je u tom trenutku bio na godišnjem odmoru, 5. veljače 2021. došao na radno mjesto i u informacijskom sustavu MUP-a obavio provjere. Nakon što je utvrdio identitete vlasnika vozila, podatke je, prema sumnjama USKOK-a, proslijedio drugookrivljenom, a on ih je zatim dostavio trećeokrivljenom.
Slučaj navodno povezan s kriminalnom skupinom na čelu s Markom Benzonom
Prema neslužbenim informacijama, ovaj slučaj povezan je s kriminalnom skupinom za koju USKOK sumnja da ju je predvodio Marko Benzon, bivši svjetski prvak u kick-boksu. Skupina je uhićena u travnju prošle godine u opsežnoj policijskoj akciji zbog sumnje na krijumčarenje i preprodaju većih količina droge. USKOK je ranije Benzona označio kao osobu za koju sumnja da je od 2021. do 2023. predvodila kriminalnu organizaciju koja je nabavljala različite vrste droga. Istraga je, među ostalim, proizašla iz analize komunikacije putem kriptirane aplikacije SKY.
USKOK je najavio da će sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložiti određivanje istražnog zatvora za jednog od osumnjičenika. Drugome je određena mjera opreza zabrane obavljanja poslovne aktivnosti, dok se jedan od okrivljenika već od ranije nalazi u istražnom zatvoru.
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