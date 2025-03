Nova anketa: HDZ i dalje najpopularniji, SDP odmah iza. Ali došlo je do promjene trenda

Podijeli :

Igor Soban/PIXSELL

Iako su i Crodemoskop, kojeg predstavlja RTL, i HRejting, kojeg predstavlja HRT, pokazali da je SDP prva stranka pop popularnosti, nešto drugačije rezultate ima Crobarometar, kojeg je predstavila Nova TV

Promjena trenda na vrhu

Najpopularnija stranka u Hrvatskoj i dalje je HDZ: u ožujku ih je podržavalo gotovo 27 posto ispitanih, što je rast za otprilike pola postotnog poena u odnosu na prošli mjesec. Na drugom mjestu je i dalje SDP, podržava ih točno 25 posto ispitanih i to je neznatan pad u odnosu na prošli mjesec – neznatan, ali ipak pad, stoji u Crobarometru kojeg je predstavila Nova TV.

No ono što je zanimljivije od ovih podataka jest promjena trenda: već 6 mjeseci HDZ-u rejting iz mjeseca u mjesec pada, a SDP-u stidljivo raste. No taj trend se zaustavio, i do promjene na čelnoj poziciji nije došlo. Je li riječ o nekoj kratkoj pauzi ili potpunom preokretu trenda vidjet ćemo već u travnju.

Na trećem je mjestu Možemo! Podržava ih 11,3 posto ispitanih, što je za jedan i pol postotni poen bolje nego u veljači. To je ujedno i najbolji rejting ove stranke od parlamentarnih izbora do danas. Četvrti jeMost, čiji se rejting treći mjesec za redom lagano smanjuje i sad iznosi 5,8 posto. Peti jeDomovinski pokretkoji se stidljivo oporavlja i podržava ih 3,7 posto ispitanih.

Sve ostale stranke pojedinačno ostvaruju manje od dva i pol posto podrške, a ovaj se mjesec smanjio i broj neodlučnih – oko 14 i pol posto ispitanica i ispitanika koji kažu da bi izašli na izbore nije znalo kome bi pritom dalo svoj glas.

Tko su najpopularniji političari?

Zanimljivo je vidjeti i što građani kažu o smjeru u kojem država ide jer je i tu došlo do zaustavljanja trenda. Nakon značajnog pada optimizma građana u veljači, u ožujku se vratio na razinu gdje je bio u razdoblju od listopada do siječnja. Da država ide u pogrešnom smjeru smatra još uvijek visokih 72 posto, a u zadnjih je mjesec dana porastao i broj onih koji vjeruju da država ide u dobrom smjeru.

Na ljestvici najpozitivnijih političara prvi je uvjerljivo Zoran Milanović, kojeg 56 posto ispitanika i ispitanica doživljava kao pozitivca. Na drugom je mjestu Tomislav Tomašević s 36 posto pozitivnog doživljaja, slijede ga u stopu Dalija Orešković i Božo Petrov.

Zanimljivo je da peto mjesto dijele Gordan Jandroković i Andrej Plenković s 31 posto. To je zanimljivo zato što Milanović raste, ali ga SDP ne slijedi pa je pitanje jesu li rejtinzi predsjednika Republike i njegove bivše stranke baš vezani pupčanom vrpcom. A i činjenica da su u top pet dva HDZ-ova političara daje više smisla činjenici da je zaustavljen pad rejtinga stranke.

Što se tiče najnegativnijih političara, ma prvom mjestu je Milorad Pupovac, na drugom i trećem Andrej Plenković i Gordan Jandroković, s tim da osjetno više ispitanih doživljava Plenkovića negativnim nego što je to slučaj kod Jandrokovića. Danak sudjelovanju u koaliciji sa HDZ-om još uvijek plaća i Ivan Penava, a peta je Anka Mrak Taritaš.

Koji su najveći problemi građana?

Što se tiče problema građana, za uvjerljivo najveći broj ispitanika problem broj jedan ostaje inflacija, odnosno previsoke cijene. Na drugom je mjestu problem neodvojiv od prvog: loš životni standard i preniske plaće. Slijedi osjećaj da korupcija i kriminal nesmetano žive i na najvišoj razini države, potom niske mirovine te konačno stanje gospodarstva općenito.

