Nova prevara: 83-godišnjak htio uložiti u kriptovalute pa ostao bez gotovo 200.000 eura

„Budite sumnjičavi prema ponudama koje obećavaju veliku dobit, zajamčen povrat ili sigurna ulaganja. Zabilježite broj pozivatelja i recite im da ćete ih nazvati povratno, a kako biste potvrdili njihov identitet, pronađite službeni telefonski broj organizacije i kontaktirajte ih izravno. Ne provjeravajte autentičnost pozivatelja koristeći broj koji su vam oni dali jer bi mogao biti lažan ili krivotvoren”, poručuje policija.