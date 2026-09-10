Tonči Glavinić
Novi glavni državni inspektor: Bilo je propusta oko otpada, sve ćemo analizirati
Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić koji na dužnost stupa u petak, rekao je da će najprije analizirati sva postupanja vezana uz odlaganje otpada i poručio kako je očigledno bilo propusta, a naglasio je i kako je 50-tak inspektora na cijelu Hrvatsku nedovoljno.
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U razgovoru za Dnevnik HTV-a u četvrtak, Tonči Glavinić istaknuo je kako će njegovi prvi koraci biti analiza svih postupanja vezanih uz odlaganje otpada i kada dobije te analize vidjet će treba li što mijenjati.
Na novinarsko pitanje kako je moguće da su oni koji su ilegalno skladištili otpad uredno dobivali dozvole, Glavinić je rekao da dozvole izdaju jedinice lokalne samouprave i Ministarstvo zaštite okoliša.
"Nadležnost Državnog inspektorata, kada je riječ o inspekciji zaštite okoliša je provjera je li poslovni subjekti obavljaju svoju djelatnost sukladno dozvoli koja je izdana. Ako se utvrdi da ima nekakvih određenih nepravilnosti, potrebno je postupiti sukladno Zakonu o Državnom inspektoratu i ostalim zakonima kojima se propisuje odlaganje otpada", istaknuo je Glavinić.
Na pitanje kako je moguće da je u zemlju ušlo 1700 kamiona i da to nitko nije primijetio, Glavinić je odgovorio kako je neosporno kada je riječ o tolikoj količini otpada da negdje imamo određene propuste.
"Ono što treba poduzeti je vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se poduzmu određene radnje, da se više ne dovedemo do ovakvih situacija. Tu bih htio itekako naglasiti da moramo već u ranim fazama ojačati taj sustav kontrole", poručio je.
Rekao je i kako je jako bitna koordinacija svih nadležnih resora.
"U ovih par sati od danas otkad sam imenovan, razgovarao sam već sa kolegama u Državnom inspektoratu. Ono što mogu potvrditi jest da je inspekcija zaštite okoliša postupala kad je riječ o samom Gospiću, kroz svoj inspekcijski postupak i poduzela određene mjere", istaknuo je Glavinić.
Rekao je i da imamo samo 50-ak inspektora koji su nadležni za područje cijele RH što nije dovoljno i da treba ojačati kapacitete. Bitnim smatra i digitalizaciju cijelog sustava koji će inspektorima pomoći u provođenju postupaka.
Na zatvorenom dijelu sjednice Vlada je u četvrtak imenovala Glavinića novim glavnim državnim inspektorom Državnog inspektorata te ga, radi odlaska na novu dužnost, razriješila dužnosti državnog tajnika u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Glavinić dolazi na mjesto Andrije Mikulića koji je tu dužnost morao napustiti u studenom 2025. kada je uhićen zbog sumnje u primanje mita.
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