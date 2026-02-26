Novost kod upisa u sudski registar

Projekt SUD REG 2, koji zajednički provode Ministarstvo pravosuđa i uprave i Hrvatska javnobilježnička komora (HJK), uvodi elektroničko slanje dokumenata trgovačkim sudovima čime se omogućuje brži upisi u sudski registar i veća sigurnost postupka, izvijestila je HJK.
"Uspostava sustava SUD REG 2 predstavlja važan iskorak u digitalizaciji komunikacije između javnih bilježnika i trgovačkih sudova. Time se omogućuje brži i ujednačen prijenos dokumentacije u registarskim postupcima, uz jasnu sljedivost i sigurnost procesa", naglasila je Nada Kemec, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore.
Očekuje se da će ovakav način rada skratiti rokove rješavanja prijava za upis i smanjiti zastoje. U praksi to znači brži upis promjena u trgovačkim društvima, bržu provedbu upisa i donošenja rješenja o upisu, kao i dostupnost isprava u elektroničkom obliku kroz zbirku isprava pojedinog suda.
Kemec je dodala da ovakav model donosi građanima i pravnim subjektima jasnu korist u vidu jednostavnijeg postupanja i brže provedbe upisa osnivanja te raznih promjena u trgovačkim društvima.
"Nakon što je isprava potvrđena ili sastavljena kod javnog bilježnika, dokumentacija se može odmah proslijediti sudu elektroničkim putem, bez dodatnog administrativnog opterećenja za stranke. Postupno se stvara elektronička arhiva isprava i ubrzavaju se svi procesi u ovom važnom segmentu poslovanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj", istaknula je.
U HJK navode kako uloga javnih bilježnika ostaje nepromijenjena te oni i dalje sastavljaju i potvrđuju javnobilježničke isprave te djeluju kao regulator sigurnosti, ali i sadržajno pravne usklađenosti isprava sa svim postojećim propisima.
"Digitalizacija daje dodatnu razinu pouzdanosti"
"Javni bilježnici u ovim postupcima imaju ulogu jamca pravne sigurnosti, jer strankama osiguravaju da isprave budu sastavljene i potvrđene u skladu sa zakonom. Digitalni kanal prijenosa dokumentacije dodatno povećava učinkovitost, a pritom se zadržavaju svi standardi pravne zaštite. Time je fraza ‘tehnologija koja služi pravu’ ispunjena u punom smislu riječi", pojasnila je Kemec.
Nadodaje i da se svaki korak, od slanja do zaprimanja i obrade pojedine prijave, bilježi i ostaje pohranjen. Time se smanjuje mogućnost tehničkih pogrešaka ili gubitka dokumentacije, a postupak postaje pregledniji i sudovima i strankama.
"Digitalizacija u ovom dijelu daje dodatnu razinu pouzdanosti jer se može vidjeti u kojoj je fazi postupak", naglasila je predsjednica HJK.
U HJK ističu kako brža i učinkovitija provedba registarskih postupaka pozitivno utječe na gospodarstvo i poslovno okruženje jer poduzetnicima omogućuje da u kratkom roku provedu željenu, primjerice, dopunu djelatnosti društva, imenovanje novog člana uprave ili statusne promjene te da na taj način budu konkurentniji na tržištu.
"Cilj je da postupci budu jednostavniji i vremenski predvidljiviji. Time se štite interesi građana i poslovnih subjekata, a ujedno se jača ukupna učinkovitost pravosudnog sustava", zaključila je predsjednica HJK.
