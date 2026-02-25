Habijan najavio povećanje sudskih pristojbi

"Izmjenama Uredbe o Tarifi sudskih pristojbi prilagođava se postojeći tarifni sustav uveden Zakonom o sudskim pristojbama iz 1995. godine, pri čemu iznosi sudskih pristojbi od tada nisu značajnije povećavani te su i dalje ispod prosjeka država članica Vijeća Europe i pojedinih država u okruženju“, izjavio je ministar Habijan. Dodao je kako se ovim povećanjem planira podići godišnji prihod od pristojbi sa 17,5 na 36 milijuna eura.