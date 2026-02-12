Obećao im zaradu pa ih prevario za više od pola milijuna eura

Nakon što su povjerovali u navode osumnjičenog, oštećeni su mu u više navrata predavali novac u gotovini ili su ga uplaćivali na njegov bankovni račun nakon čega je on novac trošio na igre na sreću odnosno kockanje i klađenje, dok je manji dio iskoristio kako bi simboličnu svotu dugovanja vratio oštećenom 34-godišnjaku, a sve kako bi ga i nadalje držao u zabludi.