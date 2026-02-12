Obećao im zaradu pa ih prevario za više od pola milijuna eura

Zagrebačka policija istražuje 33-godišnjaka kojeg sumnjiči da je prevario troje za preko 570.000 eura, obećavši im dobit na trgovanju kriptovalutama te izradi i razvoju mobilnih aplikacija i softvera, izvijestila je zagrebačka policija.
Oglas
Policija sumnja da je 33-godišnjak od kraja 2019. do kraja 2025., na području Zagreba, prevario 55-godišnjakinju, 39-godišnjakinju i 34-godišnjaka.
Tvrde da je lažnim prikazivanjem činjenica doveo oštećene i održavao ih u zabludi, lažno im predočavajući da će njihov novac uložiti u razne investicijske opcije kojima će ostvariti dobit, ujedno im predočavajući da se nalazi u teškoj financijskoj situaciji.
Nakon što su povjerovali u navode osumnjičenog, oštećeni su mu u više navrata predavali novac u gotovini ili su ga uplaćivali na njegov bankovni račun nakon čega je on novac trošio na igre na sreću odnosno kockanje i klađenje, dok je manji dio iskoristio kako bi simboličnu svotu dugovanja vratio oštećenom 34-godišnjaku, a sve kako bi ga i nadalje držao u zabludi.
Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno zvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je osumnjičeni počinio kaznena djela prijevara i na štetu drugih osoba.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas